把女兒活活餓死，中檢起訴在押狠母移送國民法庭。（翻攝自google maps）

發生在去年中市大甲區一起家庭悲劇，年僅21歲的陳姓女子，疑似因遭50歲陳母近3年的拘禁，以及飢餓懲罰致死。被發現時，陳屍於家中1樓的「孝親房」內，體重僅剩約30公斤，報案的是知情的陳父。台中地檢署今（20）日偵查終結，依家暴法之私行拘禁、 施以凌虐致死、幫助加重私行拘禁等罪，將在押的陳母和交保在外的陳父兩人，移送台中地院國民法庭審理。

起訴指出，2023年間，陳母認為女兒居家清潔等生活習慣未達她的要求，竟於同年 1 月間強行為女兒辦理高中休學手續，隨後即以電線綑綁房門門把，先將女兒拘禁在住處 1 樓房間內，其後更進一步限縮範圍至房間浴室，使死者活動區域極度受限，且須仰賴陳母提供的少量食糧維生，長期處於營養不足狀態而日漸消瘦、體力枯竭。

廣告 廣告

陳母以此非法手段剝奪女兒行動自由並施以凌虐。而陳父也與女兒、陳母同住，並為該房屋所有人，對女兒負有救助義務，明知女兒遭陳母長期拘禁，竟為迴避夫妻衝突，基於幫助加重私行拘禁之不作為犯意，也未採取有效遏

止手段或報警、帶同脫離等救護作為，容任該犯罪狀態持續發生。

直至去年9 月 21 日上午，陳母見前日丟置在女兒房間浴室門口的菜粥沒有取用，敲門呼叫也無回應，不加以查看即逕自認定女兒已死亡，也不為任何施救、送醫措施，且自該日起至同年月24 日止，均未再返回死者房間，死者獨自在房間浴室內孤立無援，終因長期饑餓與營養不良而導致多器官衰竭死亡。

同年嗣 9 月 25 日凌晨，陳母為掩蓋犯行並防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線搬出遺體清理浴室，陳父同日 7 時許發覺後報警，始查悉上情。

檢察官何昌翰偵結，認為陳母觸犯家暴法之私行拘禁 7 日以上且施以凌虐致死罪，陳父觸犯家暴法之幫助加重私行拘禁罪，將兩人提起公訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

從小不被疼愛…21歲女因長相似阿嬤 台中虎媽疑投射怨恨「囚禁餓死親骨肉」

連葬儀業者都驚呼！ 21歲女疑遭虎媽囚禁3年餓死「中秋告別式竟冷清僅1人送行」

台中虎媽禁錮餓死女兒 再揭駭人內幕「母伴屍5日疑忙滅證」社區飄屍臭