把女警當酒店妹！南投大隊長蕭榮哲遭爆要下屬陪酒 警局承認了

南投縣警察局刑警大隊長蕭榮哲（右）遭爆性騷擾下屬，現已被調職拔官。（圖／報系資料照）

南投縣警察局刑警大隊驚傳性騷擾案，原任大隊長蕭榮哲遭控，因心儀女下屬，竟多次要求其在地方餐會中穿辣一點負責倒酒，將刑警當作酒店小姐，南投縣警局經自清調查後確認屬實，已報請警政署將其降調為非主管職，並核予記過處分。

據了解，蕭榮哲警大70期畢業，曾在台中市警局和刑事局中部打擊犯罪中心擔任偵查隊長，其父彰化縣社頭經營襪子工廠，政商關係良好，他也因而受主管賞識，於2024年1月接任南投刑大大隊長。

蕭員疑似對某分局一名女偵查佐心儀已久，特意動用職權將其調往刑大內勤後，蕭員多次帶該名女警出席地方應酬餐會，席間竟提出荒唐要求，命令女警「穿辣一點、清涼一點」，更在眾目睽睽下要求下屬倒酒服務，儼然將女警當作酒店妹。

受害女警不堪長期騷擾與羞辱，向刑大女性組長反映求助，女組長私下向蕭榮哲提出勸說時，蕭員非但沒有反省，反而腦羞成怒，當眾以三字經辱罵該名女性幹部，氣焰極為囂張。兩名被害人最終決定不再忍讓，具名向警局長官檢舉其惡行，才讓這樁警界醜聞正式曝光，該名女警則選擇辭去警察工作。

南投縣警局一度否認，強調女警離職與蕭榮哲性騷擾案無關，後才發布新聞稿表示，未接獲當事人正式申訴，經調查蕭榮哲確有物化女性等不當言行，在內部領導與管理上有缺失，已不適任主管職務，報請警政署予以調整非主管職務及核予記過一次行政處分。

