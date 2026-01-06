把委內瑞拉當空氣？科技股領軍 道瓊破49000點創新高

美國紐約證交所的交易員，攝於2026年1月6日。路透社



美股進入2026開年第三個交易日，科技股週二（1/6）帶動標普500指數與道瓊工業指數創下新高，後者首次以超過49000點作收，顯然投資人已將美國近期對委內瑞拉發動的大規模軍事行動拋諸腦後。

道瓊工業指數揚升484.90點或0.99%，收報49462.08點。

標普500指數上揚42.77點或0.62%，收在6944.82點。

那斯達克指數上漲151.35點或0.65%，收23547.17點。

費城半導體指數勁揚204.48點或2.75%，收7650.93點。

美股七巨頭之一的亞馬遜（Amazon）股價以超過3%的漲幅帶動四大指數上揚，美光科技（Micron Technology）與Palantir Technologies等AI相關類股亦分別以約10%和超過3%的漲幅撐起大盤。

美股開年僅第三個交易日，半導體類股便已強勢上揚，美光科技更扮演領頭羊角色。隨著週二漲勢，美光科技股價今年為止漲幅已突破20%。該股此前在2025年已創下驚人表現，全年飆升逾240%。

分析師指出，美國與委內瑞拉關係的發展沒有對市場造成衝擊的原因之一，在於委國在全球經濟、尤其是石油市場扮演的角色有限，不會引發類似俄烏衝突的市場反應。「當地緣政治事件確實衝擊市場或消費前景時，通常會波及石油市場，但這次情況並非如此。」

