把婆婆當親媽！人妻哭訴「3大罪狀」：我不是義工 悲慘故事驚呆眾人

家家有本難念的經，婆媳之間的摩擦更是屢見不鮮，往往源於老公未能適時介入，或未替母親與妻子建立良好的溝通橋樑。一名人妻控訴，自己長年遭到婆家不公平對待，不僅包辦所有家務，還曾被偷拆信件、言語嘲笑，最終讓她下定決心打破家中根深蒂固的傳統結構，發起一場婆媳之間的「革命」，貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆日前突然向她哭訴，回憶自己年輕時當媳婦，曾遭婆婆與大小姑欺負的辛酸過往，並強調自己一直很疼愛後輩。不過，原PO直言：「也許婆婆以前真的過得很心酸，但不代表我必須同情她的遭遇。」她指出，自己在婆家同樣承受不少委屈，包括被偷拆信件、遭嘲諷，甚至所有家務都落在她一人身上，其他家人卻從不幫忙。

原PO提到，她曾一度將婆婆視為親生母親般對待，不僅主動分擔家務，婆婆身體不適時更是全力協助，但她發現，無論自己怎麼付出，婆婆的態度依舊刻薄，讓她感到心寒。她無奈形容，自己就像「慈濟義工」，一味付出卻始終得不到尊重。

在長期累積的不滿下，原PO決定改變現狀，著手改革家中的「傳統結構」。她直言，公公婆婆長年固守舊觀念，公公退休後整天待在家中，卻要求他人伺候；婆婆則明顯偏心自己的子女與孫子。對此，她忍不住反擊：「不是60歲退休了，就可以在家閒閒等飯吃，也不是別人就該伺候你！」

貼文曝光後，不少網友力挺原PO，「真的需要改革，堅持到底我支持你」、「時代不同了，媳婦不是萬能幫傭、保母、廚師，不可能樣樣全包」、「看來老公不是神隊友」、「改革傳統觀念很重要，但需要時間，也需要一個神隊友老公」、「直接發瘋幾次，婆婆看到你就會閃」。

