把嬰兒放腿上搖晃害腦受傷、視力嚴重受損 保母被判2年徒刑

新北地院審理後，認定吳女觸犯過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑2年。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒、王定傳／新北報導〕新北市一名吳姓保母2022年7月27日起，受聘照顧陳姓嬰兒，卻在照顧期間，多次快速搖晃孩子，導致其受傷，產生疑受虐性腦傷、癲癇等傷害。送醫救治後，持續治療復健，仍有雙眼視神經萎縮、視力損失等損傷。新北地院審理後，認定吳女觸犯過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑2年。

檢警調查，吳女趁著獨自照顧嬰孩之際，多次快速搖晃其肩膀、手臂或腿部，導致嬰孩頭部因瞬間加速及減速造成組織拉扯受傷。雖送醫救治，並持續治療進行復健，但迄今視力仍無法恢復，且有終生無法恢復的情形。

檢察官偵訊後，認定吳姓保母行為已經涉犯過失傷害致人重傷罪，依法提起公訴。

法官審理時，吳女承認是孩子的保母，但沒有搖晃孩子的情形，受傷的事情與其無關。

吳女辯護人則稱，吳女於2022年8月4日將孩子放到大腿上餵藥，僅有短短數秒時間，因此認定孩子傷勢在其照護前已經發生。

隔日，孩子的異常情形更嚴重，就通知家屬帶其去看診，吳女的行為與孩子的傷勢有無因果關係有待商榷；另孩子所受視覺傷勢未達到全盲，且視力有進步，所受視覺傷勢是否達到重傷程度仍有疑慮。

治療醫師則在審理時證稱，被害嬰兒僅5個月大，沒能力自行移動而自己跌倒或撞到頭，也無跡象顯示其腦出血是先天性疾病因素，故判定傷勢是嬰兒頭部遭不適當的晃動所造成，即為嬰兒搖晃症候群。

台大醫院鑑定結果顯示，被害人大腦呈現多發性硬腦膜下出血，為不同時間點所導致，且為外力所造成。

法官勘驗案同年8月1、4、5日的監視器畫面時，發現吳女在照護孩子時，動作粗率，且任由孩子的頸脖隨其大腿上下晃動。鑑定醫師也認為小朋友的頭比較重，晃動時加、減速只要大到一定幅度就可能導致腦部神經軸、組織血管拉扯受傷。

法官審理後認為，吳女領有證照，因疏於注意導致孩子受到重傷害，過失情節嚴重，已觸犯傷害致人重傷罪；考量其犯後未能與家屬達成調解或賠償損害及其犯罪動機、目的、手段、損害程度等，判處有期徒刑2年。

