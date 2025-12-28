「把嬰兒當球踢」！台南麻豆爆集體虐童案 2保母涉虐6童遭羈押

台南市麻豆區爆發保母虐童案，6名2歲以下幼童遭2名保母施暴，涉案2人已遭法院裁定羈押禁見。（圖／報系資料照）

台南市麻豆區日前爆出保母虐童案件，一名11個月大幼童送醫後經醫院通報，揭發鄭姓與張姓2名保母涉嫌對6名2歲以下幼童施暴，包括毆打、摔擲、踢踹、踩踏等，其中1名幼童因顱內出血住進加護病房治療。6名家長陸續提告後，2名保母已於12月8日遭法院裁定羈押禁見。

立委郭國文、市議員陳秋宏28日陪同受害家屬召開記者會指出。受害家屬表示，鄭姓與張姓保母照顧的皆為2歲以下，都還不會講話，加害人看準這點對兒童施暴。家屬表示，檢視近1個月監視器畫面，發現8個月大嬰兒遭施暴次數超過20次，畫面中可見打巴掌、重摔、踢踹等行為，令家長難以承受。

廣告 廣告

麻豆警分局副分局長劉行五表示，院方通報後警方即刻啟動調查，前往受托地點訪視時發現異狀，隨即扣押監視影像並報請檢察官偵辦。檢警掌握相關事證後，考量2名保母有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押並獲准，6名家長亦正式提出傷害告訴。

台南市社會局兒童福利科長楊小萱指出，涉案2名保母中，1人具合格登記資格，另1人則為未登記保母。然而，合格保母僅申報照顧2名幼童，卻實際收托6人，已涉及超收違規。社會局將依法撤銷其托育資格並裁罰，並逐一聯繫其過往托育兒童家長，釐清是否另有受害情形。

社會局表示，依兒少法規定，鄭姓保母若經判決成立兒虐行為，將處6萬元至60萬元罰鍰並撤照；張姓保母除涉兒虐外，另涉及未登記執業，將再處6000元至3萬元罰鍰。郭國文強調，剴剴案後《刑法》已修法提高虐童刑責，但《兒童托育服務法》仍在立法院審查中，呼籲加速完成三讀。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜7.0強震！ 消防署教「睡覺遇地震」5步驟保命

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人

深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者