把學妹從3樓拖到1樓還剪髮 高三學長回應了 喊冤曝過程：撞到我還笑

新北某高職發生嚴重校園暴力事件，家長哽咽控訴整個過程有多名師生目睹，校方卻未及時處理，如今一名自稱當事男學生出面喊冤，反稱是學妹挑釁在先。（圖／中視新聞）

新北某高職近日發生重大校園暴力事件，一名高三男學生不滿在超商與高一學妹發生碰撞，竟在上學下課時間衝到對方教室叫囂，抓著對方頭髮從3樓拖到1樓，還剪學妹頭髮，引發軒然大波。如今學長出面喊冤，表示學妹撞到他卻相當不屑，甚至還找了30人要堵他，氣不過才會失控。

高三男學生在Threads發文表示「事情根本就不是這樣」，他說在超商時被女學生撞到，對方不但沒道歉，還瞪了他一眼，發出「嘖」的不屑聲音，兩人因此發生言語衝突，但因為雙方有共同朋友，才會作罷，卻沒想到上學後，下課時間遇到學妹，對方仍嘻皮笑臉，甚至指著他嘲笑，自己因此情緒爆發，破口大罵，並到學務處告狀。

廣告 廣告

高三男學生說，朋友提醒他，學妹找了大約30人，打算在放學後堵他，自己越想越生氣，拿著剪刀衝到對方班上質問是否真有此事，接著記憶一片空白，回過神來才發現自己鑄下大錯，前往學務處「自首」。男學生表示，放學後真的有約30個人在校門口堵人，校安立刻把他帶回學校，並派員護送他到警局作筆錄。男學生強調自己先動手就是錯，也有向對方道歉，但事件全貌並非外界想得那樣，「她撞到我沒道歉，嘲笑我，甚至找人堵我，我怎麼忍得住」。

文章迅速擴散，目前仍未知該名帳號是否就是當事人，但網友們仍不挺，留言大罵：「說了那麼多，你還是個垃X啊」、「誰知道你說的是真的還假的」、「照片都出來了，女生傷得有夠重，你則是自說自話」、「所以你因為嘖的一聲就抓狂嗎，那的確精神有問題」、「口說無憑，拿出證據來」、「怎麼看都是幻想文」。而該帳號則是將所有大頭貼以及過去貼文全數刪除，並隱藏個人檔案。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩

全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險

TPBL》夢想家下三分雨 退戰神勝率上五成