把學妹3樓拖到1樓施暴 高三男家長「回13字」網氣炸

新北一名女高職生遭高三學長拖行、剪髮。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市永和區某高職日前發生暴力事件，一名高三男學生與高一學妹在轉角處發生碰撞，情緒失控剪去對方頭髮，甚至把人從3樓拖到1樓，引發外界譁然。而男方家長的13字回應，再次激起網友討論。

新北市教育局昨（25日）表示，依校方瞭解，行為學生因為在校內超商與人發生碰撞，情緒激動到對方教室理論，再以剪刀剪下女方部分頭髮，兩人一路拉扯至1樓學務處，造成女學生多處擦挫傷。學校已於第一時間處理並完成校安通報，協助受害學生驗傷，通知雙方家長前往派出所進行說明與協調。

校方學務主任表示，整起事件僅約2到3分鐘，師長發現即立刻介入，但對於女學生的受傷確實難辭其咎。事發後已啟動相關輔導機制，協助家長司法程序處理責任，並檢討類似事件的資訊傳遞與處理。

男方家長對此回應「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」。掀起網友正反激辯，有人怒嗆「這不用抓去強制治療嗎」，也有人認為，「抓著疾病打跟獵巫沒兩樣」。女學生家長則決定提告傷害還有妨害自由。

