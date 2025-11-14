把安心也寄給家人 新北地籍稅籍即時通貼心上線

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府地政局與稅捐稽徵處自今（114）年11月10日起推動「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，首波由新莊地政事務所、林口稅捐分處及中和地政事務所、中和稅捐分處合作施行；民眾可就近至任一合作機關同時申請地籍與稅籍異動即時通，免去往返兩單位奔波的不便。

圖／新北市政府地政局與稅捐稽徵處推動「稅籍X地籍異動即時通一站式服務」試辦計畫。（新北市政府地政局提供）

新北市長侯友宜日前在市政會議指出，詐欺防制需中央地方共同努力，尤其在不動產溯源管理上更需強化；為提升市民防詐意識，新北市政府特別製作全國首部不動產防詐「地籍異動即時通」宣導影片，以阿嬤遭投資詐騙準備辦理不動產私人借貸為情節，孫子透過即時通簡訊及時阻詐。

影片也由市長侯友宜以警探正義形象向市民呼籲，務必牢記「不輕信、速報警、即時通」三大防詐招式；宣導影片已上架新北地政局官網、臉書等社群平台，並於9個地所持續播放，深獲好評；新北此次率六都之先整合「地籍異動即時通」與「稅籍異動即時通」，打造更即時、周延的不動產防詐新模式。

地政局長汪禮國表示，跨機關合作讓民眾在辦理地政或稅捐業務時即可同步申請兩項即時通服務，不僅可掌握名下不動產異動與報稅情形，也能節省往返辦公場所時間；未來將視運作成效，逐步擴大至全市各地所與稅捐分處，持續優化便民服務。

汪禮國提醒，不動產詐騙造成的財損往往是一般詐欺的10倍以上，不僅危及財產，更可能影響整個家庭。在新北9個地所遇到的疑似詐騙案例中，不少民眾在辦理不動產私人抵押時並不了解風險，也未察覺自身已落入詐騙陷阱；因此，建議申辦「地籍異動即時通」時，可設定自己及一位信任親友為接收對象，當案件收件或異動完成時雙方同時獲得通知，可及時提醒並阻絕詐騙。

新北市政府呼籲民眾踴躍使用「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，共同打造更安全與安心的生活環境。

