把官方臉書當個人臉書遭批 國民黨：為出門投票「給我」不慎跌倒摔斷腿

記者周志豪／台北報導

今天是國父誕辰紀念日，但國民黨官網至中午止卻無相關紀念文案，反發一篇黨主席鄭麗文拜訪叢姓資深黨員故事。發文中還用如「為了出門投票給我不慎跌倒摔斷腿」等文字，遭藍營側翼臉書質疑，「中華民國國父原來性叢」。

國民黨臉書發文表示，「本黨資深黨員叢伯伯，今年已經高齡95歲了，黨齡也75年，叢伯伯在黨主席投票日，為了出門投票『給我』不慎跌倒摔斷腿，在醫院住了好幾日才回家。麗文輾轉得知此事，今天特地到桃園探視叢伯伯，希望他早日康復、闔家平安。」

國民黨臉書指出，「叢伯伯說，麗文當選主席，讓他看到國民黨的希望，他希望自己活到一百歲，看到國民黨重返執政，他也要再多投幾次票給國民黨。真心感謝叢伯伯對麗文的肯定、對黨的熱愛、對國家的赤誠！我也跟叢伯伯說，等2028年國民黨重返執政，我一定會再來桃園看他！」

對國民黨臉書發文，藍營側翼臉書粉專提醒，今天是中華民國國父 孫中山160週年誕辰紀念日，揶揄「中華民國國父原來姓叢」，還批評「官方臉書不是個人臉書」，「連黨員的政治ABC都沒有」。

