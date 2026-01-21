把客戶當肥羊宰！嘉義女保險員販售「假保單」大賺1460萬元 下場慘了

記者林昱孜／嘉義報導

女保險員投資失利，為了補財務破洞竟然販售假保單，不法獲利至少1460萬元。（示意圖／PIXABAY）

嘉義52歲林姓女保險員，因為投資光電事業失利，竟然賣起「假保單」，2名客戶分別交付的1200萬、240萬元鉅額保險金，全都進了林女口袋，後續壽險公司及客戶察覺有異提告，查出此事。嘉義地檢署依行使偽造私文書、詐欺取財罪嫌，將林女提起公訴。

起訴書指出，林女自98年起擔任壽險公司業務，107年底推銷張姓、黃姓客戶「美好桓年保險」儲蓄險，一年利率高達1.66％至6％不等，期滿可領回本息。不過壽險公司根本就沒有推出這張保單，林女為了取信客戶，在住處以電腦編輯公司保單圖檔，偽造公司印文與總經理簽章，並交給客戶。

客戶誤以為投保成功，但後續卻開始陸續出現異狀，才驚覺疑似遭到詐騙，壽險公司同時也察覺異狀提告。嘉義地檢署查出，林女曾向銀行貸款經營太陽能公司，投資失利積欠銀行約800萬元，為償還債務才販售「假保單」詐財，不法所得高達1460萬元。

嘉義地檢署偵結起訴，依詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴林女，關於未扣案的犯罪所得，檢方請求法院扣除林女已返還張、黃的部分外，依刑法規定宣告沒收或追徵其價額 。據了解，受害客戶不只2人，另外還有陳姓、邱姓、侯姓等7名客戶，也被林女以此手法招攬投保，判決確定。

