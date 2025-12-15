把家中電視機丟了 作家呂如中曝背後原因

〔記者林南谷／台北報導〕作家呂如中今(15)日一早在臉書發文，透露想了好久，終於把家中電視機丟掉。

至於為何把電視機丟了？呂如中表示，因為電視機多年沒開機，認為客廳的中心不應該是電視，因此就丟了電視機，然後換上自己的油畫，接著脫口「好奇怪」，家裡的氣氛從科技、瞬間轉化為人文。

呂如中最後表示：「感覺老爸還是我家的一份子，沒辦公開的畫展，就留給自己欣賞。」雖然年過50，呂如中外型依舊帥氣，經常傳出帥照被盜用，14日又PO文表示某網友一直重複盜他帥照，讓呂如中不得不再度發聲：「請幫我檢舉。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

婁峻碩不藏了！暴雷「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝

色氣滿滿！三上悠亞穿肉色Bra淋浴「美乳全看光」 百萬網友暴動！

太哀傷！優雅坣娜肺腺癌最後病況難以想像 老公親爆：連眼睛也看不見

