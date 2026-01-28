把家打造如五星飯店！104坪絕美豪邸，多功能中島吧檯 + 精品更衣間與五套房頂規配置
編輯 游芷涵｜圖片提供 聯寬室內裝修有限公司
點擊下方影片，用5分鐘看「飯店輕奢宅」的精彩設計▼
今天要帶大家來開箱一個104坪、五房兩廳的新成屋，這是一個運用深色調、石材與金屬元素交織而成的飯店風豪宅，整體以弧形語彙柔化大尺度空間，搭配隱藏式收納與動線重整，讓機能與美感並存，同時兼顧一家五口的生活需求，一起來看看吧！
玄關
1.主玄關→材質運用+儲物間
進門後以復古的鏡面加上特殊漆，讓人感受到這個空間獨特的氣質，用以凸顯玄關的氣勢；在這裡設計師將銳角製作出弧形修飾，化解一進門銳角帶來的壓迫感。在復古鏡面的門後方，設計師幫屋主設置了儲物間，不僅可以擺放外出的衣物跟包包，也增加鞋櫃的收納量，可擺放一家五口的鞋子。
2.端景+客浴
再往裡面走，會遇到這個家的次玄關。次玄關的部分先設定了一道以大理石作為主要建材的端景牆，這裡也可以擺放屋主喜歡的收藏品，讓人一進到這個空間，就可以看到屋主的品味。設計師以古典造型的門片，安排了衣帽收納櫃有完善機能，朋友來訪時衣物也有個歸處，同時規劃了一間客用衛浴，旁邊是大面的穿衣鏡，讓生活更有餘裕。
3.弧形拱門
玄關與客廳的銜接是一道黑色石材製作的弧形拱門，鑲嵌鍍鈦金屬做裝飾，讓人進入公領域時更有儀式感。
客廳
1.電視牆
電視牆使用特殊漆作為主要建材，並在兩側都加上造型壁燈，增加奢華感，同時讓每個空間看來都有層次及延伸感，背面則留白可展示屋主收藏的藝術品。電視牆規劃於公領域的中心，在寬敞的空間中，藉此讓空間更有個穩固的定位。除此之外，預留兩側的行走動線，讓屋主在空間生活更有餘裕。電視牆的設定採弧形造型，營造溫潤的氛圍，也減少碰撞讓生活更有安全感；底座則使用耐磨的漆料，便利親子宅在生活上更便利清潔。電視牆佇立在空間中央，讓人從不同角度都可以看到不同風貌，成為空間中的視覺焦點。
2.沙發背牆
沙發背牆以深色系的舒然銘板銜接到書房使用的木化石，其中隱藏著進入女孩房的隱藏門，既達到完整牆面造型的目的，同時也虛化門扇的存在。
3.書房
沙發背牆緊接著書房區域，延續木質飾板，在這裡規劃了一個斜角，化解90度銳角帶來的尖銳感，也讓家人生活更安全。書房中貼附大圖壁紙，讓人從公領域望進去，更有豐富的故事性，並通過大面玻璃及推拉門，讓視覺上更為開放，使屋主從公領域望去更有層次感。
餐廚
1.化解結構樑
在輕食中島的上方，原本有一根壓得相當低的結構大樑。為了不讓這份壓迫感影響空間的舒適度，設計師透過弧形天花延伸線條，以金屬漆漆附，並融入照明機能，柔化了結構的存在。除此之外，大樑下方規劃為收納櫃，透過木質飾板與黑色防濺背板，作為收納展示櫥櫃，增加實用機能，而兩側則結合金屬面板規劃為隱藏式冰箱及酒櫃。沿著櫃體再過去則同樣使用舒然銘板，將進入廚房的門片隱藏。
2.中島
整體餐廚空間以深色系為主軸，中島設計巧妙結合機能與美感，滿足日常生活的多樣需求。中島底座採用金屬面板，檯面為木質材質折為L型，與造人造石檯面形成層次與對比；下方同時規畫有豐富的收納機能，滿足使用用途。
3.餐廳
餐廳區域與石材作為牆面的主建材，透過厚度不一的層次堆疊，創造出獨特的視覺效果；旁邊則規劃有黑色木門，為進入小孩房與多功能室的隱藏門。
主臥
1.主臥格局與動線
主臥室原本被衣櫃與睡眠區切割成兩個獨立空間，動線顯得不夠流暢，設計師與屋主討論後，重新拆解格局，規劃出兩個動線，讓更衣與休息能自然串聯；另一條則為進入主臥室的動線。浴室入口以大片玻璃取代封閉門片，帶出穿透感，也讓視覺延伸，整體空間顯得更寬闊。電視牆不拉至頂端，保有流暢動線的同時，讓層板燈延伸至後方玻璃櫃，約兩米的高度，在比例與光線中創造輕盈感與通透性；而床尾設計為電視牆作為分界，利用進口衣櫃製作的櫃體，成為簡易的更衣區域。
2.床頭牆
床頭主牆以皮雕板結合特殊漆面與金屬鑲嵌，展現細節與質感；旁邊結合弧形飾板以金屬收編與特殊漆，打上線性間接光源，形成獨特的層次感，讓空間看來柔和又有魅力。
3.更衣室與主臥衛浴
更衣室中依照男女主人的需求規劃櫃體，中間設置飾品櫃。設計師以玻璃門串聯更衣與浴室空間，搭配浴缸、淋浴間、洗面台與馬桶一體配置，如飯店般的機能配置；牆地面選用大板磚，分隔線極小，營造乾淨俐落的視覺效果。因原始建商未預留降板空間，設計師在受限的條件中精準又細緻完成了降板浴缸的設置，進口面盆與壁面出水龍頭皆經精挑細選，完成飯店風的規劃。
女孩房
色系&材質
女孩房在設計之初面臨原本整個住宅浴室不足的考驗，但屋主希望每間小孩房都能擁有獨立衛浴，因此設計師重新規劃動線與管線位置，讓兩間女孩房都有自己的浴室。原本整體空間為偏深色的設定，女孩房色調被調整為淺色系，門檻以鐵件烤漆處理，搭配淺色的舒然銘板，避免深色壓低空間的視覺高度，讓整體氛圍更輕盈柔和；衣櫃選用奶茶色金屬框架，取代常見的黑框設計，視覺上更清爽，也更貼近女孩房溫柔的氣質。
聯寬室內裝修有限公司／王毓婷
地址：台中市北區英才路260-6號7樓
電話：04-22030568
Email：rien.kuan@gmail.com
網站：http://www.rkdesign.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
