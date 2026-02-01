把家搬上山，大小病不藥而癒！他們開民宿圓農夫夢、年年出國玩：把「興趣」融入退休最棒





72歲的陳金泉，自64歲退休後，便與妻子廖英智搬到山區，夫妻倆一起開民宿、用有機法養殖雞隻和種植蔬菜，過起自給自足的鄉居生活。不但圓了自己的農夫夢，還意外重新收穫了健康！

順著蜿蜒崎嶇的山路上行，直到視野豁然開朗，眼前青綠與墨綠的山巒層層相疊，印出宛如水墨畫一般的景色。

新竹縣五峰鄉的桃山村，有一處泰雅族部落—白蘭部落，這裡就是陳金泉和廖英智夫妻倆居住的地方。他們在這裡開設民宿、種菜養雞、打造自己的世外桃源。

▲從民宿遠眺的美景。

遠離喧囂台北！退休後深居山林，打造夢想中的世外桃源

自從陳金泉退休後，夫妻倆把家從喧囂的台北市，搬到這人煙罕至的山頂，過起日出而作、日落而息的農家生活。

他們住的地方面朝東，直面聖稜線。每天清晨，他們就著從雪山後頭緩緩上升的旭日，以及幾乎就在腳邊的雲海，開始一天的工作：澆菜、拔草、餵雞、整理民宿…等。

到了下午，若是有鄰居友人來訪，兩人便手沖一壺好咖啡，和朋友坐在陽台聊是非，也聊種菜經。

別看陳金泉與廖英智夫妻倆現在一副專業農戶的模樣，兩人在離開台北市前，他們的工作可和農業一點都沾不上邊。

陳金泉過去在中華電信工作，擔任中華電信行銷管理部門的副處長；而他的妻子廖英智，則是23年資歷整脊師。

移居山林6年，兩人最大的收穫不僅是圓了農夫夢，而且還讓他們在大城市中累積出的文明病，不藥而癒！

▲在山上每天看著旭日東昇，心曠神怡。

生活回歸天然，疑難雜症不藥而癒，健檢紅字竟全消失

「我以前身體很差，從頭到腳十多種病，怎麼看醫生都看不好。像是我40多歲的時候便祕很嚴重，還因為被倒債，壓力很大，結果就停經了，更年期的各種症狀也跟著出現。」

「我最嚴重的時候，每天虛弱到需要孩子攙扶才能走路，比我婆婆還像個老人家！」廖英智說起過去的自己，忍不住笑了。

而不止廖英智健康亮紅燈，陳金泉更是從小身體就不太好。

他不但長短腿嚴重，走路總是一跛一跛，長期以來還有心律不整的問題，很容易疲憊。雖然他曾經做過電燒治療，不過療效並不顯著。而到了中年，他又多了腎結石、攝護腺肥大等問題。

雖然一直都在看醫生治療，但效果不盡人意。沒想到搬到山上住了六年，身體狀況卻改善了不少！

「去年(2018年)做健康檢查，醫生還特別把我的檢查報告拍下來。因為，以前一份報告上會有至少十多項紅字，今年全是黑的，數值都正常了，包括什麼腎結石、攝護腺肥大，醫生都說已經沒問題了！」陳金泉說。

不只陳金泉如此，廖英智也同樣每天神清氣爽，不再為便祕等問題所苦。

為什麼會有這麼大的改變？夫妻倆猜測，或許和自己每天的作息以及飲食有關。

▲夫妻倆採用有機農法種菜，打造自己的健康菜園。

堅持有機護健康！「澆給蔬菜的是養分，吃進去的就是養分」

2013年，兩人搬到白蘭部落居住後，一來是基於環保、二來又想吃得健康，因此特別去參加有機課程，學習有機種植和養殖。

「我們這整片地就是一個小型生態圈，我們的雞吃的是米糠、麥麩、長壞的菜，還有菜園裡拔的雜草，絕對不吃現成飼料，因為飼料裡很多有添加抗生素。」

「雞窩裡，我們鋪上稻草、穀殼，底下則是泥土。雞糞落下去，會被自然分解，成為堆肥。這些堆肥，我們再拿去當作菜園的肥料。我們澆菜的水也不是自來水，而是山泉水。」

夫妻倆笑著說，一開始鄰居知道他們做的是有機種植，都會嘲笑他們。因為，少了農藥和除草劑，他們種的高麗菜幾乎都被蟲吃光，只剩下小小的一顆。

不過他們一點都不在意，依然堅持有機，因為他們堅信澆灌給蔬菜的是養分，吃下的就是養分；澆灌給蔬菜的是毒物，吃下的也會是毒物。

隱居山林也環遊世界！保持年輕的心，就有年輕的衝勁

夫妻倆除了每天在山上農作，還保持每年出國2次的習慣。他們的足跡遍佈日本、中國、香港、泰國、韓國、尼泊爾、美國、加拿大、德國以及瑞士。

今年底(2019年)，他們還計畫要去一趟紐西蘭，而明年(2020年)也已經安排好要去九寨溝看看。

「退休後，重心要放在興趣上，最好讓『喜好』成為自己的生活模式。千萬不要在生活中停頓下來，多去學習、多去探索、不要太被動。」廖英智說。

深居山林不代表自我封閉。夫妻倆攜手看遍世界美景，在古稀之年，依然保有不惑之年的行動力，享受自在人生！

