把家放大成幸福的形狀！開闊自由的現代風大宅，包容三代同堂的舒適提案

三代同堂的生活，是溫度、互動與包容的交織。屋主希望 56.7 坪的居所，不僅能保有寬敞舒適的公共空間，也能為每位成員打造屬於自己的安穩角落。隱此以「開放中的平衡」為核心，細緻地照顧三代家人同住生活中所需要的隱私與獨立性。



玄關區採用水磨石材質，與公共區域的盤多磨地坪形成自然界線，也讓起居動線更清晰。同時玄關也具備充裕的收納與置物功能，讓一家人的日常從一踏進家門便井然有序。



步入室內，開闊的公共空間在眼前無限放大。客廳、中島餐廚、書房與半開放空間由內而外串連，形成流動且大器的生活場景。設計師在客廳後方設計了一道摺疊門，讓空間能自由切換使用模式。當完全打開時，讓陽光和客廳互動無間；關上時，又能成為一處靜謐的個人休憩基地。在大開大闔之間，讓家在團聚與獨處間取得最佳平衡。



開放式廚房與中島連成一體，灰岩色調的主體沉穩而俐落，中島結合餐桌更讓視覺延伸，加上寬敞採光，使此處成為三代家人的熱絡聚點。隨著視線的移轉，孩子寫功課、長輩喝茶、父母料理，成為攤展於眼前的生活即景，一家人從晨光到夜色都能自在相伴，電視聲、音樂聲與談笑聲交織成家的日常旋律。

因應父母需要照看孩子的需求，主臥與小孩房以拉門連結，形成可獨立亦可串聯的彈性布局。拉門打開時，父母能隨時陪伴孩子、給予安全感；拉門關上時，兩個房間又能保有各自的生活節奏。這份貼心的配置，讓照顧與獨立並存，也讓孩子能在安全中學習獨自成長。

