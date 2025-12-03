把家變農場的養成密技！讓你樂當溫室花朵的好設計

整理 / 李亞陵 圖片提供 / 品楨空間設計

小編帶你看好宅

為了讓生活與自然有更好的連結，設計師將綠意、自然元素帶進室內，把「農場概念」移植入室，讓使用者在經過一天繁忙回到家後，可在綠意環繞的空間中削弱壓力、體驗放鬆舒適，快跟著小編一起來看看吧！



在客廳主牆上，特別利用手工漆料做為材質，表現有如山水潑墨畫般的牆面肌理，並在天花加入鍍鈦板裝飾，搭佐黑白色的對比反差，修飾掉樑柱橫亙的壓迫感受，且達成平衡空間比例的作用；同時捨棄實體的沙發牆設計，在客廳正後方，打造出一個夢想中的溫室花園，給予滿滿的綠植牆，於地面鋪設天然石材，伴隨著植栽牆的潺潺流水聲，讓此場域不僅療癒身心，更可體驗種菜樂趣；餐廳區牆面也延續了客廳電視牆的潑墨紋理，且在壁面嵌入木層板結合鍍鈦金屬，型塑獨特的展示平檯，可用以擺放珍藏酒類與家飾品等，美觀兼具實用，天花上方更配置充滿未來感的造型燈具，瞬間點亮用餐氣氛！



小編的最愛

設計師依循全家人的日常需求，給予精準規劃，藉由不同色系、材質、光線與機能等締造舒暢場景，實踐一家人的美好生活藍圖！

廣告 廣告

品楨空間設計／陳膺信

地址：台北市大安區瑞安街23巷15號2樓

電話：02-27025467

Email：pj@pjdesign.tw

網站：http://www.pjdesign.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>品楨空間設計

立即聯絡>>>品楨空間設計