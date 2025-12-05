把實品屋打回原形，從零開始訂製理想生活!美拉德色系佐原裝家具品味無極限
編輯 張若蓁｜圖片提供 艾馬室內裝修設計
實品屋通常呈現建案最終完工後的模樣，因此購買實品屋的屋主，大多不會大幅度更動內部裝修。但這間室內坪數高達98坪透天別墅的屋主，在踏入空間的第一瞬間，就對未來的生活，有了全新的想像，因此選擇在入住前，請艾馬室內裝修設計協助重新裝修。
透天別墅一樓規劃為車庫，由於屋主對車位的需求較高，整體空間因此向內退縮，加上建商原配的黑色磁磚，讓視覺感受略顯壓縮。設計師以鏡面材質鋪陳玄關牆面，利用反射延伸空間尺度，並選用義大利原裝設計燈具沿著廊道逐一點亮，宛如為回家動線設下指引，也在室內與室外之間建立一道柔和的情緒緩衝。一樓客衛與藝廊玄關呼應，精心挑選的灰色磁磚鋪陳壁面，在霧玻璃拉門的襯映下，交織出優雅畫面。
二樓的主空間以一扇玻璃門分隔，異材質地坪的分界，讓畫面構成更加明確。推開拉門，通透寬敞的空間瞬間展開，大面落地窗所引入的日光，照映在淺色系的壁面之上，將生活空間變得更明亮。而深色進口家具點綴其上，電視與投影布幕的雙系統設計，打造出能與家人共享的觀影時光。廚房則跳脫客廳的明亮，轉以深色的ㄇ字型檯面檯面與大板磚交織，構築出沉穩質感。同樣位於二樓的大露臺，採用下降式座椅營造包覆感，玻璃磚與石材所建構的小吧台提供新的休閒選擇，當連接客廳與露臺的摺疊門開啟，瞬間化身氛圍滿分的露天電影院。
三樓至五樓為私領域，考量三代同堂的生活需求，設選擇以套房設計規劃，讓每一間臥室都擁有自己的衛浴，日常生活更能保持獨立性。整層主臥以雙開門盡顯尊榮，內部空間選用色彩暗示機能分野。寢臥區選用輕淺色彩，營造療癒氛圍。更衣間與主衛浴則選用深色鋪陳，有如一場時尚饗宴。女孩房以粉色與弧形勾勒甜美氣息，兒子房則根據喜好以綠色鋪陳，每個人的私領域都能是自己喜歡的樣子。孝親房考量無障礙設計，一出電梯直接進入臥房，在動線安排上，特別選擇預留足夠的寬敞與流通，讓長輩通行更便利。建築頂樓則規劃為瑜珈室與健身房，日常健身不用出門!
串聯整棟透天別墅的樓梯以潑墨山水為題，搭配黑玻扶手，營造出低調而沉穩的意境。既為場域做出明確分野，又不至於過於厚重，反而呈現一種含蓄而優雅的奢華質感。
艾馬室內裝修設計／王惠婷
地址：高雄市鳳山區武營路138號1樓
電話：0906992413、07-7150888
Email：ema2010.design@gmail.com
網站：https://www.emadesign.com.tw/
