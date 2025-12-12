把寵物蛇「掛脖散步」遭勒昏 飼主親曝原因致歉：「錯誤的示範」受傷是我活該

屏東男把寵物蛇「掛脖散步」遭勒昏。 該圖僅為示意圖。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

屏東一名男子昨（11）日將寵物緬甸蟒掛在脖子上並且出門逛街，沒想到卻突然被蛇纏繞脖子，一度呼吸困難，倒地昏迷。該名男子清醒後也在今天發文並向各方人員致歉。

突遭寵物蛇攻擊？ 飼主親曝原因

該名飼主說，首先對於造成公眾恐懼及消防人員的困擾，自己深感抱歉，今天剛清醒並了解到事情發酵的嚴重性所以在這特此說明及道歉。他表示，自己飼養大小寵物蛇已有數年，明知蛇當下的狀態不好卻依然帶出去而釀成這次負面影響，其行為造成公眾對爬蟲飼養的負面觀感，「對於我也是爬蟲圈的其中一員，我為自己的行為感到羞恥及愧疚」。

飼主說明，他帶出去的蛇類為花崗岩緬甸蟒，當日在出門前自身就已經察覺到牠的狀態不好，當時猜測可能目前是發情期，發情期中的公蛇會相對暴躁正常來說是不能把玩或隨意接觸的，可是自己卻還是帶出門，這是非常錯誤的示範，「受傷只能是我活該。我這次受的傷遠不如這事件對爬蟲飼養同好以及民眾對蛇的負面影響，我已經聯絡相關媒體請求報導或採訪」。

真正可怕的不是蛇 而是「不會觀察蛇的飼主」

飼主說，蛇並不可怕也絕非像影視作品演繹的那樣殘暴，真正可怕的是不會觀察蛇的飼主，這次的魯莽對社會造成不可逆的影響，為此自己有必要對救援人員、爬友們、在場民眾以及被我硬帶出去的那條蛇致上歉意。

飼主還說，往後會更週全的維護蛇蛇及民眾的安全，非必要不帶出門即使帶也一定會裝在外出包裡避免任何可能發生的任何突發狀況，至此得再次對各方人員深深道歉。

