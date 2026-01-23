把屎把尿顧失智公公被攻擊「沒愛家庭長大」！洪詩首露面強忍住淚回應

洪詩把屎把尿照顧失智公公卻被攻擊，首露面強忍眼淚。（林奕如攝）

洪詩與演員李運慶2023年結婚，育有2女，然而大伯李運泰去年10月在社群平台讚揚洪詩在婚前就對失智公公「把屎把尿」細心照護，引起「孝道外包」討論。她發文澄清後，23日出席活動首露面，難過網友留言攻擊「一定是在沒有愛的家庭長大」，強忍住眼淚回應：「願意付出愛的人不一定是缺愛，也可以是充滿愛的人。」

洪詩提到難過的原因，「我自己覺得我是從小被罵到大的人，不管是因為工作、狀態，總是會有不同聲音，對我來說是習慣的，如果真的講到家人，有點太多揣測，因為他們（網友）並不認識我的家人，那時看到發言，我比較心疼爸爸媽媽，不知道怎樣感受，但他們給我很多愛。」

洪詩澄清是自己主動分攤照顧失智公公。（林奕如攝）

而她一開始看到新聞時，不以為意滑掉，沒意識很嚴重，直到晚上老公李運慶回到家，一反常態沒有親親抱抱，反而嘆了一大口氣說：「我很擔心他（運泰）。」她隔天一大早惡補發生什麼事，所以才去發文。

她也澄清，去照顧失智公公是自己主動幫忙分攤，所有的工作是老公，「並不是說我被安排進去課表裡面，我有時間跟能力去幫忙。」目前公公失智狀況變嚴重，很長時間錯亂人物，甚至把兒子李運慶認成弟弟，「狀況逐漸惡化，我們盡所能延緩病情。」至於請看護一事，她也說沒有這麼簡單，主要是公公必須喜歡看護，導致看護來來回回，換過至少4位，在空窗期，大家就會分配時間輪流照顧。

洪詩23日出席活動，露面談近來新聞紛爭。（林奕如攝）

針對網友所說洪詩可以嫁得更好，她嘴角露出微笑回答：「我不知道網友口中嫁得更好，到底要多好才叫嫁得好，我覺得能夠嫁給他是很開心的事。」而她照顧公公這件事，有問過媽媽的想法，洪媽回應：「當然會心疼捨不得，但覺得這是人之常情，不可能看到需要照顧的長輩可是都不理他吧。」

洪詩育有2女，未來若女兒也遇到要照顧另一半長輩狀況，會如何建議，她給出智慧回答：「我也在思考這問題，能夠理解心情，天下沒有任何父母會希望小孩吃苦，人生這條路完全不遇到困難真的很難，不可能幫她們選一條完美無缺的路，我可以努力教她學習如何面對困難。」

