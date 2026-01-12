把川普畫成棺材！哈米尼開嗆：很快被推翻

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在X發布諷刺漫畫，把川普描繪成碎裂的法老王石棺，開嗆「這個人也會被推翻」。（圖／翻攝自Ｘ／Khamenei_fa）

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國性示威已爆發兩個禮拜左右，在政府武裝安全部隊鎮壓下，已造成超過500人死亡，美國總統川普更警告若對平民動用武力，美方將予以打擊。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在X上發布諷刺漫畫，把川普描繪成碎裂的法老王石棺，開嗆「這個人也會被推翻」。

據CNN報導，哈米尼在官方X平台上，發布一幅諷刺漫畫，將川普描繪成一個古埃及風格的石棺，放在一座刻滿象形文字的陵墓中，棺材上還有美國國旗和國旗，配文是「像法老一樣」。

廣告 廣告

哈米尼表示，「這個人坐在那裡傲慢自大，評判著整個世界，他也應該知道，世界上那些暴君和傲慢的人，通常都是在他們最驕傲的時候被推翻的，這個人也一樣會被推翻」，他也點名多位歷史和傳說中的君王，包括古埃及法老王、聖經創世紀中的尼姆羅德（Nimrod），以及伊朗巴勒維王朝的禮薩汗（Reza Khan）與穆罕默德·禮薩（Mohammad Reza）。

總部位於美國的伊朗人權運動者組織，其旗下的新聞社人權運動者新聞社（HRANA）最新消息，過去 15 天的示威活動中至少有 544 人喪生，其中包括 8 名兒童；已有超過 10,681 人在被捕後被轉移到監獄。

對於伊朗近期示威，川普多次放話要出手干預，10日也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文聲援伊朗示威者，「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

伊朗小心？白宮突發文「我們正要開始」五角大廈披薩指數飆高

貨車狠衝聲援伊朗人潮！美國洛杉磯街頭陷入混亂 民眾怒砸車

示威者爬伊朗駐英大使館「扯國旗換獅子旗」 德黑蘭氣炸召見大使