把庭院景觀植入休閒臥榻！芬芳與老伴的後半場人生

作者 / 戴苡如 圖片提供 / 品楨空間設計

小編帶你看好宅

在工作崗位退休，不等於也該從人生中退休！熱愛大自然的屋主夫婦，其實與設計師有過多次合作的經驗，因此設計師以自身細微觀察，在80坪休閒風宅邸多處設計植栽、花卉端景，讓屋主能伴隨著喜歡的環境，做著喜歡的事，過上愜意但充實的退休日常。



客廳將電視主牆當作大型畫布，運用天然質感的硅藻土及手工漆揮灑，打造一幅抽象水彩畫，藍綠相互渲染的色彩鋪排，呼應佈滿花草的空間意象。餐廳區同樣圍繞著花草主題，座椅選用上搭配吊燈色系，傳達清新優雅氣息，天花板燈光設計以男屋主的星座鋪排，為兩夫妻的用餐時光，營造甜蜜浪漫氛圍。私領域，將屋主喜愛的檜木一起帶入空間，藉由自然減壓的木質香氣，加乘夫妻倆的睡眠品質。



小編的最愛

空間中最吸睛的臥榻區，將平日常見於庭院的植株造景帶進客廳，為退休生活注入滿滿活力，打造室內最紓壓的端景角落！另外，與半開放設計的書房臥榻區串聯，延伸愜意氛圍。

品楨空間設計／陳膺信

地址：台北市大安區瑞安街23巷15號2樓

電話：02-27025467

Email：pj@pjdesign.tw

網站：http://www.pjdesign.tw/

