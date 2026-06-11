把心理學與終身學習變故事！ 暨大諮人系邵子妍榮獲全國海洋科普繪本大專組特優

「第三屆海洋科普繪本創作徵選」頒獎典禮，教育部政務次長張廖萬堅(中)頒發大專組特優獎予暨南國際大學邵子妍同學(右)與高雄大學邵子恩同學(左)。（圖/暨大提供）





由教育部主辦、臺灣海洋教育中心承辦的「第三屆海洋科普繪本創作徵選」於6月2日在國立臺灣科學教育館舉行頒獎典禮。國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系（以下簡稱諮人系）的邵子妍同學，與其胞姊、現就讀於國立高雄大學工藝與創意設計學系的邵子恩同學跨校合作，憑藉作品《同在一片海》榮獲大專組特優獎的最高殊榮，並接受教育部政務次長張廖萬堅的現場表揚。

暨大校長武東星表示，學校長期致力於培養兼具專業知識與社會關懷的跨領域人才。邵子妍同學這次獲獎，不僅是個人與團隊的榮譽，更具體展現了暨大諮人系將學術理論轉化為社會實踐的教學成果，在環境教育與終身學習的推動上發揮了極佳的示範作用。

廣告 廣告

暨南國際大學邵子妍同學(右)與高雄大學邵子恩同學(左)共同創作《同在一片海》作品，榮獲「第三屆海洋科普繪本創作徵選」大專組特優獎。（圖/暨大提供）

暨大邵子妍同學指出，獲獎作品《同在一片海》的核心概念，源自於姊妹倆自幼與海洋的深刻連結。邵子妍同學透露，她們從小就是「海洋的狂熱愛好者」，去年暑假為了讓假期更有意義，決定結合姊姊邵子恩的繪畫設計專長，以及自身在文字創作的優勢，將童年記憶與對兒童文學、海洋保育的熱情，化為攜手創作的動力。

暨南國際大學邵子妍同學與高雄大學邵子恩同學共同創作《同在一片海》作品，榮獲「第三屆海洋科普繪本創作徵選」大專組特優獎。（圖/暨大提供）

有別於多數聚焦「海洋垃圾」的傳統繪本，《同在一片海》展現了更宏觀的生態思考。她們觀察到，過度開發、氣候變遷及科技廢棄物都在改變海洋，而這些影響最終會迴向自身。因此，繪本試圖傳達「人類與海洋是?密相連的生命共同體」之核心訊息，希望讓孩子從小建立「影響是雙向的」完整理解。

在繪本的設計思維上，邵子妍同學充分發揮了在暨大諮人系所學的專業訓練。她強調，創作時是以「學習設計」和「以學習者為中心」的角度出發。為了讓孩童能直觀理解，視覺上選擇簡潔清晰的畫面以減少干擾；文字上則巧妙採用「人類」與「企鵝」的雙重視角，形成「人類行為→海洋改變→迴向人類」的因果呼應。此外，她也融入心理學的情緒共鳴，並在繪本最後設計提問，引導讀者回歸自身思考，完美呼應終身學習中「由理解走向行動」的核心價值。

邵子妍同學感念地表示，在暨大諮人系累積的訓練，塑造了她「以人為本」去思考的習慣，這次獲獎正是將「站在讀者角度思考」的思維具體轉化為作品的成果。暨大諮人系主任蕭婉鎔教授也對邵同學的表現給予高度讚賞，並期許未來有更多學子發揮專業，將知識轉化為具社會影響力的溫暖行動。

更多新聞推薦

● 立院還在審今年總預算 民進黨：恐導致「同時審兩年度總預算案」荒謬劇