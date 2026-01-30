把急診室開到現場！全台首創Doctor Car上路，要從死神手中多搶2成生機

意外現場即戰場！亞東紀念醫院攜手新北市政府消防局啟動「Doctor Car」，打破傳統「先後送、再醫治」模式，直接將醫師與高階醫材送往第一線。透過現場輸血與即時診療，縮短救援時差，預計能讓死亡率下降2成，建立台灣急救體系的新里程碑。

彷彿日劇《Code Blue 空中急診英雄》或韓劇《浪漫醫生金師傅》的情節，真實救命賽跑正在新北市上演。

亞東紀念醫院與新北市政府消防局1月29日正式簽署合作備忘錄（MOU），宣告全台首創的「Doctor Car（醫師反應小組）」正式上路。

這項計畫象徵台灣院前救護從單純的「後送」模式，轉向「醫師走出醫院救人」的主動介入模式，打破了過去30年來醫療與搜救之間的最後一哩路。

Doctor Car補上院前醫療最關鍵的拼圖

在台灣，緊急救護體系（EMS）長期以緊急救護技術員（EMT）為主體，他們的專業程度雖已達國際水準，但對於某些極端危險、高致死率的急症，法律仍限制了EMT能執行的醫療行為。

亞東紀念醫院院長邱冠明在簽署儀式上回憶起這段歷史起點。他提到，他的老師心臟外科權威林芳郁教授，在1995年擔任台大醫院急診部主任期間，便與台北市府合作推動救護車上的EMT制度。從1995年EMT制度建立，到2026年啟動Doctor Car，這是院前醫療的重要里程碑。

「過去我們是在醫院等病人，但有些病人，特別是那些困在瓦礫堆中、或者心跳驟停（OHCA）的患者，他們根本等不到進醫院的那一刻，」邱冠明說。

這項計畫的核心概念是「補位」，亞東醫院急診醫學部主任范傑閔提到，Doctor Car的建置，是要在關鍵時刻執行EMT無法單獨完成的醫療行為，例如給予管制藥品、進階氣道處置，甚至是全國唯一的院前輸血服務。根據國際文獻顯示，醫師提早介入現場，能讓重症患者的死亡率下降約2成，顯著提升存活率。

亞東紀念醫院與新北市政府消防局簽署合作備忘錄（MOU），宣告全台首創的「Doctor Car」正式上路。圖片來源 / 林慧淳攝

攸關生死的25分鐘：Doctor Car把醫師送進現場救人

Doctor Car的威力在於高度整合的派遣系統，雖取經自日本制度卻更進化。不同於日本仍需用電話溝通，新北市的系統是將亞東醫院的醫護直接接進消防局的派遣體系，當指揮中心發出指令，醫師在30秒內就能接收資訊並隨即出發。

計畫主要執行者、亞東紀念醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩分享最近的一樁驚險案例。1月15日上午，八里區發生預拌混凝土車翻落邊坡的重大意外，32歲的駕駛受困在變形的車體中，生命跡象岌岌可危。

「以往這種情況，消防員要現場評估、打電話回報、再協調醫院派人，往往需要1小時以上醫師才到場，」朱聖恩回憶：「但那天，我們從接到指令到抵達現場，只花了26分鐘。」

朱聖恩與團隊直接在滿地碎玻璃與機油味的廢墟中，為尚未脫困的患者打上點滴、輸血、給予強效止痛藥，並通知醫院準備後續治療，讓整個救援流程比過往縮短了整整25分鐘。這省下的25分鐘，就是生與死的距離，最後這位患者順利康復出院。

亞洲唯一！院前「經食道心臟超音波」救命實戰

對於長期在醫院診療間工作的醫護人員來說，Doctor Car是一場極大的挑戰。亞東紀念醫院急診專科護理師陳昱璁描述，醫院內的急診室是「整理過」的環境，病人安穩地躺在病床上，各種設備、燈光一應俱全。

「但在現場，病人可能躺在工地泥地裡、躺在變形的車體殘骸中，環境充滿異味、血腥與粉塵，」朱聖恩補充，現場的震撼感是院內無法比擬的，「我們甚至成功在現場施行『經食道心臟超音波』（TEE），這是全亞洲唯一的院前應用技術。」

「經食道心臟超音波」是透過探頭從病患口中深入食道，讓醫護團隊能一邊施作CPR、一邊清晰監測心臟跳動狀況與按壓成效，可讓急救成功率從原本約40%提升至約45%，這種高度精準的治療，過去僅能在開刀房或加護病房見到，亞東醫院是最早常規用於急診CPR時執行，現在更推動到院前CPR使用。

亞東紀念醫院是全亞洲唯一可在院前救護時使用「經食道心臟超音波」，提高急救成功率，圖為演練照片。圖片來源 / 朱聖恩提供

試營運到逐步擴大，救護醫療網立體化

Doctor Car自2026年1月試辦以來，已出勤8件重大案件，包含7件院前OHCA個案，以及15日八里的重大外傷個案。

目前計畫處於試營運的第一階段，由1名急診主治醫師、1名急診專科護理師及1名救護技術員（兼駕駛）組成固定班底，每週三、四2天隨時待命。

亞東醫院預計在今年第3季擴大服務，目標是達到週一至週五、每天上午8點至晚間8點的常態性派遣。

新北市消防局局長陳崇越對此發展感到振奮。他回顧自1995年正式成立消防署、警消分家以來，新北救護品質不斷提升，OHCA患者康復出院率從最早的3.1％到2025年的12％，「新北擁有全國最多的588名高級救護技術員，而亞東醫院的介入，更讓救護升級為『立體化』的醫療網，」他激動地說。

Doctor Car下一步：將葉克膜帶進事故現場

對於Doctor Car的未來，亞東醫院有著更宏大的藍圖。邱冠明大膽許願：「1995年我們有了EMT，2026年有了Doctor Car。未來，我希望台灣的救護能像日韓劇一樣，從平面走向立體，讓直升機帶著醫療團隊在天空飛，徹底打破交通限制。」

最具體的一個目標，是將「葉克膜」帶到事故現場。目前醫護團隊已在院內急診室進行技術驗證，預計在未來2～3年內，當技術穩定且人力配置齊備後，將這項頂尖的生命維持設備推向院前。這意味著，未來即使病患在街頭心跳停止，醫師也能現場完成葉克膜置放，延續生命跡象。

然而，創舉背後仍有諸多法律與制度面的難題，朱聖恩坦言，現行醫療法規對醫師在院外執業的規範仍屬灰色地帶，且院前用藥、輸血的報備程序複雜。此外，這類公益性質的任務目前並無健保給付，全賴亞東醫院與政府的「健康台灣深耕計畫」經費支應。

從1995年到2026年，這場跨越30年的救命接力，在新北市的街頭踏出了關鍵的一步。Doctor Car正在重新定義「急救」，讓醫療從事故發生的那一刻就開始。

（本文諮詢專家：亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩、亞東醫院急診專科護理師陳昱璁）

