把恩情傳下去！5歲墜河獲救、40歲換他救人

40歲黃姓男子見老婦人墜河急忙跳河救援。圖／翻攝自CCTV

「人家把你救起來，我覺得應該要感恩，我應該要把它傳承下去」一名40歲黃姓男子說道。日前黃男在家中打掃，突然間聽見屋外河川傳來呼救聲，原來是一名60多歲婦人落水，二話不說趕緊跳河救援；英勇行為曝光，才發現原來黃男35年前也在同一條河獲救，至今仍想傳承這份恩情。

根據中國中央衛視台、香港01等媒體報導，浙江省樂清市一名黃姓男子在家中清潔到一半，突然聽見屋外河川傳來聲響，只見一名60多歲婦人在河中掙扎、雙手拍打水面，身體逐漸下沉。

黃男見狀緊急跳入水中救援，並以最快速度游到身邊，托起其下顎，表示「你不要慌，我會把你拖上岸」；當時河川極為冰冷，浸滿水的衣服讓2人更加沉重、消耗體力外，黃男腳也被割傷，不過黃男始終緊護婦人，堅持游到岸邊，經一旁熱心民眾協助拉上岸，經送醫檢查治療，婦人已經平安返家。

黃男行為引發關注，他卻對於這件事「很熟悉」，原來早在35年前，黃男也是在這條河意外落水，回顧當時雨天，「台階上全是石頭，時間久了長了青苔，我踩在青苔上，然後直接滑下去了」，經媽媽描述，當時黃男已經被沖到河道中央，且深度達3公尺，幸運地被一名男子拉上岸。

黃男表示，「自己小時候掉下去，人家把你救起來，我覺得應該要感恩，我應該要把它傳承下去。」如今黃男已經40歲，同時為退役軍人，現在還養育著一名9歲兒子和5歲女兒，孩子聽聞父親故事，驕傲道「他是超人」。對此，當局認定黃男見義勇為行為，特地頒發證書給予鼓勵。



