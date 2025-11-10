把愛心當王八蛋？領養犬接連病死挨轟防疫鬆散 動保處認檢討

高雄市壽山收容所傳出兩隻收容犬被領養後一週內相繼病死，高市議員簡煥宗痛批收容所管理失當，是否「把愛心當王八蛋」，並質疑防疫與健康檢查機制鬆散。截自高市議會官網



高雄市壽山收容所傳出兩隻收容犬被領養後一週內相繼病死，高市議員簡煥宗今（11/10）痛批收容所管理失當、「把愛心當王八蛋」，並質疑防疫與健康檢查機制鬆散。對此，動保處長葉坤松回應，犬小病傳染力強、潛伏期短，將全面檢討；農業局則表示，已加強快篩、補打疫苗及消毒頻率，防堵病毒再度擴散。

簡煥宗指出，今年7月間，有兩位民眾在網路上看到收容所志工PO出的領養訊息後，陸續前往收容所領養犬隻。不料，兩隻狗分別在領養後數日內出現病徵，經動物醫院檢查後確診罹患「犬小病毒（俗稱犬小病）」，最終仍不幸死亡。

他表示，第一隻犬隻在7月13日病死，第二隻則於7月9日被領養、隔日送醫急救仍不治。簡煥宗痛批，犬小病毒類似人類腸病毒，具高度傳染性，嚴重時會引發心肌炎導致死亡，但可透過接種疫苗預防。

簡煥宗進一步質疑收容所是否有在流浪犬入所時進行健康篩檢？收容期間是否有謹慎觀察？領養前是否再次檢查？並指出，第二名領養者遠從北部前來領養，甚至自掏數萬元醫療費救治小狗，卻換來「一場空與心碎」，直言「把人家愛心當王八蛋」。

對此，高市府農業局動保處長葉坤松回應，犬小病屬急性腸炎疾病，潛伏期短、傳染力強，兩起個案在領養當下並無明顯症狀，研判可能於潛伏期內發病。他強調，收容所每週至少清消一次，已針對事件啟動全面檢討，檢視收容與防疫流程。

高市府農業局也進一步說明，犬小病毒（又稱出血性腸炎）對幼犬威脅最大，目前收容所已強化三項措施，包含疑似感染犬不開放領養，立即快篩並送醫治療、全數幼犬補強注射七合一疫苗，提高免疫力，以及全面加強清消作業，必要時以火焰高溫消毒防止病毒再傳播。

農業局強調，將持續檢討收容管理制度，確保防疫與健康監測更嚴謹，避免類似憾事重演。

