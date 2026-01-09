把愛找回來 7-ELEVEN攜手130家公益團體擴大暖心行動

7-ELEVEN整合門市取餐、OPENPOINT行動隨時取專屬賣場功能、icash2.0卡片兌領等首創全新行動待用餐公益服務。（圖：7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN長期推動「把愛找回來」公益募款平台，整合門市零錢捐、OPENPOINT APP線上捐款與捐點、ibon捐款捐物及緊急募款等多元方式，讓民眾在日常消費與行動中能輕鬆參與公益。去（一一四）年度整體募款金額突破億元，並持續維持雙位數成長，今年攜手全台一百三十家公益團體，共同關注環境永續、失智友善、移工共融及災後重建等議題，讓社會善意在施助者與受助者之間溫暖流動。

透過與唐氏症基金會、荒野保護協會、弘道基金會、人安基金會、門諾基金會等公益團體合作門市零錢捐，7-ELEVEN讓每一筆看似微小的捐款，都能成為支持弱勢的重要力量。隨著數位工具普及，OPENPOINT APP線上捐款近年成長顯著，顯示民眾對即時、便利公益參與模式的高度認同。

「鮮乳周到」計畫則是平台溫暖行動具體展現，7-ELEVEN表示，去年首度推出即獲熱烈回響，協助上千名孩童穩定補充營養；今年進一步擴大為全年認捐，攜手世界和平會與唐氏症基金會，提供受助孩童使用icash2.0愛金卡至門市兌換鮮乳，將「週週喝鮮乳」推廣至全台十二個縣市，讓孩子在獲得營養支持的同時，也能累積生活體驗與自信。7-ELEVEN表示，未來將持續以數位賦能公益，串聯更多社會資源，讓行善成為日常，讓愛被不斷找回。