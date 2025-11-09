把愛種進孩子心裡！慈濟新芽獎學金助 695位學子築夢啟航

▲一份獎學金，種下改變生命的力量，慈濟助學暖心動人。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】慈濟基金會為鼓勵各學年學子努力向學，今（9）日在慈濟高雄靜思堂舉行「新芽獎學金頒獎典禮」，共有695位表現優異的學生獲得肯定。高雄市政府教育局專門委員張紋誠到場致意，期許學子們未來能將這份愛與善意延續，成為社會良善循環的力量。

慈濟基金會自2007年起推動「新芽獎學金」，這份獎助不僅是一筆鼓勵性的經費，更象徵慈濟長期陪伴弱勢家庭學子的承諾與守護。本次獎項涵蓋「學習領域獎」、「進步獎」、「孝悌獎」、「全勤獎」及「特殊表現獎」等五大類，勉勵學生除了追求學習成就，也能具備正向態度、良好品格與面對人生挑戰的力量。

慈濟志工長期深入家庭訪視，看見許多孩子以超越年齡的韌性與努力，克服生活困境，逆境中仍展現積極向學態度，不僅成績亮眼，也以行動回饋家庭、珍惜生命。慈濟表示，陪伴的價值不只在於經濟資助，更在於讓孩子感受社會的關懷與支持，點亮希望，並啟發他們未來將善意再傳遞出去，讓愛延續。

張紋誠在致詞時勉勵得獎學生：「期許大家成長為大樹後，在行有餘力之際，也能回饋社會、扶持他人，把這份善的循環傳承下去。」溫暖言語令在場嘉賓與家長深受感動，也展現社會對新芽學子成為未來棟樑的期待。

典禮尾聲，慈濟基金會獻上祝福，盼「新芽獎學金」不只是努力的終點，而是孩子們展翅飛向未來的力量來源。慈濟引用證嚴法師慈示：「社會的希望在人才，人才的希望在教育。」期望每個家庭都能因教育翻轉人生。慈濟也勉勵新芽學子懷抱愛與感恩前行，未來以所學回饋社會、服務人群，成為傳遞光明與希望的種子。（圖╱記者王苡蘋翻攝）