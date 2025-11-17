把愛開進花蓮 門諾醫院受贈復康車

門諾醫院提供贈車合影

支持門諾醫院對偏鄉長輩的照顧，藝人曾寶儀特別捐贈一輛價值新臺幣200萬元的復康車，未來除了支援吉安園區日照中心、失智照護樓的長者就醫、復健、返家接送等服務外，也將延伸至壽豐鄉、海岸線及偏遠聚落，補上最不易抵達的交通缺口。

門諾醫院院長莊永鑣說，近年來，花蓮受地震與颱風影響災難不斷、交通受阻，醫療與長照需求湧現。愛心捐贈的復康車來得正是時候，能讓長輩在災後仍能安心就醫、穩定生活。路再遠，也要讓他們安全回家。曾寶儀則說，自己之所以願意站在鏡頭前，是希望讓更多人知道花蓮需要幫忙，希望捐車之後，後面也會有一些人跟著來。



曾寶儀關注花東醫療長達12年，她過去捐贈的三輛復康車，也陸續投入服務。這輛復康車也特別印上父親曾志偉的名字，因為「長輩們比較認識他，看到名字會有種親切感。」