「把憲判當空氣、彈劾當道具」綠黨團轟藍白自相矛盾：接受未來審理結果？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白提案彈劾總統賴清德，今（26）日在立法院會報告事項排入兩案，後續將交付全院委員會審查。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，藍白一方面不遵守憲法法庭的判決，一方面提出總統彈劾案，若彈劾案通過也要交由憲法法庭審理，不就是自相矛盾。

鍾佳濱說，藍白放著憲法法庭的決議不遵守，還揚言要通過彈劾案。（許詠晴攝）

鍾佳濱今早在立法院受訪表示，藍白針對總統彈劾案，今天在立法院報告事項提出兩個版本，「我們只能說，這把憲判當空氣，把彈劾當道具。」過去未曾使用彈劾權，原因無他，因為彈劾要過半數才能提出，要3分之2才能通過立法院的決議，且需交付憲法法庭審理。

鍾佳濱指出，討論事項第一案，藍白要譴責跟不服從憲判的決定，要知道司法院是全國的最高司法機關，可解釋違憲跟統一法令，現在立法院要用多數決議來不遵守、推翻，完全是違憲的舉動，把憲法本文讀一讀就懂。

鍾佳濱說，藍白放著憲法法庭的決議不遵守，還揚言要通過彈劾案，先不說過不了3分之2的門檻，未來要交給他們無法接受的憲法法庭審理，這不是自相矛盾？「左手不遵守憲法法庭的決議，右手要提出總統的彈劾案，未來要交給憲法法庭審理，請問未來憲法法庭審理的結果你接受嗎？」

