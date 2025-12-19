把房掛身上！ 全台最粗金項鍊「市值1300萬」老闆坦言：重到吐





高雄一間銀樓江姓老闆，17日在網路上分享2張「全台最粗金項鍊」照片，只見宛如蟒蛇的金項鍊，快要比他的手臂還粗，江姓老闆透露重量高達80兩，約3公斤，市值超過1,300萬元，相當於一棟房子的價值。而買主是屏東一位開生煎包店的張姓老闆，而他買這條金項鍊只為了「這原因」。

江姓老闆17日在Threads上分享2張「全台最粗金項鍊」照片，他寫道：「全台最粗金項鍊回來清潔！大家猜看看多重。」許多網友看了以後直呼「這版主臂力有點強」、「戴這麼粗脖子會酸死吧」、「這個重量戴久了脊椎會側彎吧，甜蜜的負擔」、「帶一棟房子在脖子上」、「真羨慕」。

「全台最粗金項鍊」擁有者張老闆接受媒體採訪時表示，購買時並未過度在意價格，但戴上金鍊僅1小時就會因重量而感到不適，甚至想吐。

銀樓業者江老闆透露，這條金項鍊清潔方式採用火烤，可去除表面油垢與雜質，真金在500至600度高溫下仍安然無恙。他透露，去年金價為每錢1萬元，今年已漲至1萬6千多元，這條金項鍊80兩，相當於市價1,300萬元，因此這條項鍊在1年內增值約500萬元。

據悉，張老闆在屏東經營生煎包店，並經營貓舍與艾草蚊香事業，生活簡單低調，但愛好改裝GTR跑車，也常在社群媒體分享收藏與汽車照片。他坦言，這條金項鍊雖吸睛，但因重量實在過於驚人，戴久會壓迫脖子與脊椎，長時間佩戴容易造成腦神經不適。

張老闆購買這條金項鍊主要為收藏與投資考量，不會長時間佩戴，重點在於金價上漲帶來的資產增值效益。對他而言，這條價值連城的金項鍊，不僅是投資標的，也象徵個人生活品味與收藏熱情。

銀樓業者江老闆接受《東森財經新聞》採訪時則表示，張老闆有錢就會買黃金投資，而會入手這條「全台最粗金項鍊」，只為了「有夠趴」。

▼張老闆在屏東經營生煎包店，並經營貓舍與艾草蚊香事業，愛好改裝GTR跑車。（圖／江老闆提供）

（封面圖／江老闆提供）

