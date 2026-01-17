「把手從格陵蘭拿開！」丹麥民眾大示威 要求美國尊重自決權

丹麥民眾1月17日在首都哥本哈根舉行聲援格陵蘭示威，手持「把手從格陵蘭拿開」等各式標語。路透社



美國總統川普多次放話要取得丹麥自治島格陵蘭，引發丹麥與格陵蘭民眾反感，17日在丹麥首都哥本哈根舉行大規模示威，高喊「把手從格陵蘭拿開」、「格陵蘭島屬於格陵蘭人」等口號。

英國《衛報》報導，當地時間17日中午時分，參加示威的民眾帶著格陵蘭旗和各式標語，陸續在市政廳集結。這場示威的目的地是美國大使館。除了哥本哈根，格陵蘭及丹麥其他城市也有示威登場。

路透社報導，丹麥各地示威有數萬人參加，群眾聲援格陵蘭，並要求美國尊重格陵蘭人的自決權。

因紐特協會（Inuit Association）主席塞辛（Camilla Siezing）發表聲明指出：「我們舉行示威，反對美國吞​​併格陵蘭的言論和野心。我們要求尊重丹麥王國和格陵蘭的自決權。希望我們能夠表明，我們當中有許多人支持格陵蘭。」

川普16日表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，強調基於國家安全，美國迫切需要格陵蘭。不過他沒有說明哪些國家可能會被徵收新關稅，也沒有說明他將援引什麼權力來實現奪取格陵蘭的目標。

美國政府先前表示正討論購買等各種選項，也不排除動用軍隊。

英國廣播公司（BBC）報導，美國一個跨黨派的11人國會代表團16日訪問格陵蘭，表達對這座全球最大島嶼的支持，並拜會丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）。

代表團團長、美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）表示，此行是為了傾聽當地人的意見，並將他們的意見帶回華府，「為局勢降溫」。

美國代表團17日在哥本哈根舉行記者會，重申對丹麥及格陵蘭的支持。昆斯說：「我希望丹麥王國人民不要放棄對美國人民的信任。」

