把手斷電、無法逃生、阻礙救援：中國明年禁用隱藏式車門把手設計

中國將成為全球首個禁止電動車使用隱藏式車門把手的國家。

2月2日，中國工信部發布新安全規定，要求在中國銷售的汽車，除了車尾門之外，必須配置「機械式車門外把手」和「車門內把手」。

新規將於2027年1月1日開始實施，並稱該規定將「提升汽車安全設計水平」。目前已獲得批准進入中國市場的車輛，有兩年寬限時間修改設計。

隱藏式車門把手是現時電動車常見的設計，原意為減少阻力，提升續航力。但近年多宗電動車起火事故，揭露把手存在斷電失效、造成無法逃生及阻礙救援的隱患，引發全球關注。

李耀培是中國香港汽車會永遠榮譽會長。他向BBC中文指出，近年中國電動車發展迅速，內銷強勁，但危險性的問題會阻礙電動車發展。

他形容，新規對電動車行業是「很大的改動」，其他國家車廠未必馬上跟進，但會引發它們思考，「做些什麼能夠對（使用者）安全更加有保障」。

隱藏式把手由特斯拉先行

新規由中國工業和信息化部組織制訂。根據《汽車車門把手安全技術要求》文件，目前中國市場上車門把手形式多樣化，但存在強度不足、隱蔽無標誌，增加緊急情況下的操作難度等問題。

文件明確規範把手的機械釋放配置要求，佈置區域、操作空間要求，以及車門內把手標誌等。重點為解決車門外把手操作不便，以及事故後無法開啟等問題。

隱藏式車門把手設計原是特斯拉（TESLA）電動車的標誌性設計。

特斯拉在2012年推出型號Model S，將把手隱藏在車門當中。駕駛者帶著感應鑰匙接近，把手就會自動彈出。如果出現故障，使用者仍可以按下把手觸發開車門。

手把的特點離不開美觀和降低風阻。「確實車身線條靚了、風阻小了，有些電動式的門把手，看起來會有儀式感。」內地車評人譚勁棠說。

他向BBC中文解釋，新能源車着重風阻和能效，「如果你的風阻大 ，除了吵之外，它會影響到你的續航里程。」傳統小型汽車風阻約為0.28-0.35Cd之間；電動車流線型的設計，可將風阻降低至0.20-0.25Cd。

中國的汽車產業發展進程於2015年加速，其中電動車的銷量於2021年急升。譚勁棠記得，中國電動車的隱藏式車門把手設計，也在20年到21年左右興起，「品種開始多的時候，基本上每一台車都用了 。」

但美觀的外表也為使用者帶來不少煩惱。隱藏式把手設計各樣，有平推彈出式、按壓翹起式、旋轉式等，「每一種開的方式都不同，」譚勁棠說，這對使用者而言是一個問題。

第二個問題是天氣。社交平台上，不少車主分享在寒冷天氣下，冰水在車縫間結冰，導致車門未能彈出打開。此時需要遠程啟動預熱，再等4至5分鐘才可解鎖；甚至有人拿出吹風機來「解凍」。

隱藏式把手頻生事故

此次新規針對的是隱藏式把手的安全隱患——光是2025年，大陸已發生至少兩宗電動車事故；其中有聲音質疑事故與電動車門無法開啟相關。

3月，安徽銅陵一輛小米SU7於高速路段撞上隔離帶的水泥樁後起火燃燒，造成車上3名大學生死亡。當時有聲音質疑事發時車門無法開啟。

10月，四川成都一輛小米SU7 Ultra在高速公路失事起火。事發時曾有多人合力救援，不過車門無法打開；司機最後不幸身亡。

「車輛節能減排最好，美觀很重要，」李耀培說，但作為車主，更看重的是「車輛的安全」。

事故發生後，分秒必爭：乘客可以自救，同時等待外部救援。隱藏式把手依靠電子控制系統，但在車輛斷電或發生碰撞時，手把有機會無法正常運作。

車輛內部設有手動解鎖設備。但李耀培形容它是「隱藏式的」：位置隨車型變化不統一。「很多時候車主如果沒有人提的，他都不知道在哪裡開。」

2025年10月，香港運輸署規定有關車輛的車主或進口商，在首次驗車時要提供「車主手冊說明」等，以確保其清楚了解在緊急情況下，如何操作手動裝置開啟車門——不過除了車主，後排乘客一般不清楚位置。

除此之外，李耀培也強調，目前電動車的車門外部並無機械式開車設備。換句話說，車輛斷電後，外部人員無法以常規方式打開車門進行拯救——而這往往成為致命缺口。

2019年，美國南佛羅裡達州一名男子奧馬爾·阿萬（Omar Awan）駕駛特斯拉Model S失控撞上大樹，車輛鋰電池後來起火，但車門把手未彈出，以至救援人員到達也亦法將該男子救出。

據彭博報導，自2018年至2025年間，已有超過140宗有關消費者投訴特斯拉車門無法開啟或故障的個案。

2025年9月16日，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，對部分特斯拉車型的車門把手缺陷展開調查。特斯拉首席設計師表示，公司正在重新設計車門把手。

中國禁令為全球首例

中國新規於明年元旦開始實施，是全球首個禁用隱藏式車門把手的國家。

譚勁棠每日都用車，他認為新規有一定好處。當事故發生時，實體把手必然比隱藏把手更易施力；若從使用者角度出發，傳統把手更有一定便利性，「其實用車最重要是方便」。

他也提到，現時市面亦有「半隱藏式」把手設計，手指仍有抓握空間，能在安全性和減低風阻間取得平衡。

李耀培同時覺得，新規能增加用車的安全性，令使用者安心。「作為車主，節能減排是最好的，車美觀當然是好的。但是車的安全，如果真的發生大碰撞或者火災，我出不來，有這個危險，我真的會擔心。」

彭博有分析形容，新規標誌著「全球安全標準的歷史性轉變」，指出根據中國在電動車市場的地位，其制定的新規很可能會被其歐洲及其他地區的監管機構效仿。

李耀培亦形容，對行業來說，這是一個「很大的改動」。他認為即使其他國家車廠未即時效仿修例， 也會「想多一點」，「做些什麼能夠對（使用者）安全更加有保障」。