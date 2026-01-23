把捷運當公車攔？節醉男月台一舉動慘吞萬元罰單

北捷芝山站昨天晚間有一名醉漢，竟把手跨在月台柵欄外，列車司機見狀緊急煞車，醉男最後慘吞萬元罰單。（圖／翻攝畫面）





昨天深夜北捷芝山站內一名醉男，疑似因為不勝酒力，竟然把手掛在月台閘門外，貌似要攔捷運般，當時一輛列車正準備進站，司機見狀緊急煞車並通報站務人員，警方到場時，男子一度情緒激動稱「靠一下會怎樣嗎？」由於男子以危害行車安全，遭警方當場依大眾捷運法裁罰1萬元。

北市政府警察局士林分局蘭雅派出所於昨（22）日21時許接獲通報，轄內芝山捷運站內發生旅客危險行為，嚴重影響列車行車安全，本分局獲報後立即派遣警力迅速到場處理，展現維護公共運輸秩序之強勢作為。

員警到場後了解，現場係違序人陳姓男子（57年次）酒後搭乘捷運，於月台將手臂伸出閘門外，致列車進站時，列車長發現異狀並依規定鳴笛警告，但陳男仍未配合，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。

現場捷運站方依法認定其違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，當場裁處新臺幣1萬元罰鍰，陳男因飲酒情緒激動且不滿裁罰而大聲咆哮，警方即時戒護、強勢約制陪同返回淡水站並協助其安全離站。

