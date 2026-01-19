把握人生最後時光獨旅！罹癌翁花蓮第一天就遇賊 百萬家當全被偷

花蓮警分局。翻攝Google Maps



桃園一名69歲張姓老翁因罹患大腸癌第3期，心想自己無妻小，決定把握人生最後時光，獨自到花蓮旅遊。沒想到，入住旅館第一天就遇竊賊，近百萬的現金與黃金全被偷光。警方迅速在7小時後破案，只是潘姓竊賊已花掉了大半，而家當全無的老翁，連返家車票都買不起，讓人十分不捨。

張姓老翁擔心外出期間家中無人看顧，因此把多年積蓄及黃金隨身攜帶，14日搭火車抵達花蓮後，入住市區一間旅館，前往公共浴室洗澡時，忘記將房門上鎖，10多分鐘返回，驚見20萬現金、1000萬印尼盾（約2.2萬元台幣），以及市值約70萬元、約4兩重的黃金項鍊、小金塊全部不翼而飛。

張翁瞬間身無分文，只好向警方求助，儘管如此，他仍看得很開，冷靜地向警方說明經過，表示自己是重病之身，錢財只是身外之物，令警方也深感不捨。

警方隨即調閱周遭監視器，鎖定一名與老翁住同樓層的潘姓男子。潘男在旅館內發現張翁攜帶沉重包包，猜測裡頭有貴重物品，於是伺機而動，見張翁外出沒鎖門，即潛入後將包包整個偷走。

潘嫌得手後還不斷變換交通工具，似乎企圖製造斷點，但其行跡早已被警方掌握。他先搭計程車接妻北上桃園，變賣黃金後以30萬元買了一輛二手改裝車，再花4萬元買全新iPhone 17 Pro送給老婆。

接著，兩人開車返回花蓮，在一間汽車旅館前被警方攔截逮捕，搜出剩餘財物，並起出多包毒品。全案依加重竊盜、贓物、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

由於報案當下，張翁身無分文，警方先協助購買車票，讓他能平安返回桃園。另也呼籲民眾外出住宿，要注意保管貴重物品，避免讓宵小有機可乘。

