把握今回暖！專家示警：週二晚起北台恐「斷崖式降溫」下探15度
[Newtalk新聞] 今（23）日東北季風短暫減弱，全台迎來少見晴朗好天氣，白天氣溫回升北部及宜花高溫約25到28度，中南部及台東更可達28到30度，不過氣象署與氣象專家示警，好天氣僅是短暫喘息，自週一開始新一波東北季風南下，北部與東北部恐再度轉為濕冷，週二晚間起更可能出現「斷崖式降溫」。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文指出，今是未來一週最穩定、最溫暖的一天，北部及宜花高溫25到28度，中南部與台東上看30度，但隨著東北季風增強，週二深夜起北部與東北部氣溫將明顯驟降，低溫下探15到16度，中部與花蓮約17到18度，南部也將下滑至約20度，天氣型態將從「濕冷」逐漸轉為「乾冷」，體感落差大，民眾需早作保暖準備。
雖然今日回暖，各地清晨仍偏涼，低溫約16到20度，近山區及空曠地區更低，白天水氣減少，多雲到晴為主，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部零星短暫雨，離島亦普遍穩定，澎湖21到23度、金門17到24度、馬祖15到20度。
但風勢仍不可輕忽，彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖可能出現平均風6級或陣風8級以上，沿海浪高約2至3米；東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪，氣象署提醒前往海邊遊憩務必提高警覺。此外，中南部今晚至明晨恐有局部霧或低雲，恐影響能見度，行車用路者務必留意。
未來一週天氣展望，週一北部、宜蘭及大台北地區降雨機率增加，花東及恆春亦有零星短暫雨，傍晚後東北季風增強，北部及宜蘭率先轉涼並有局部降雨。週二至週五（26至29日）東北季風持續影響，桃園以北、東半部及恆春半島皆有短暫雨機率，西半部則多雲到晴。週六（30日）東北季風減弱，氣溫回升，但東半部及恆春半島仍可能有零星降雨。
