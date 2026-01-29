把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣

今天清晨由於輻射冷卻作用，竹苗一帶出現了7.5度的低溫。而隨著乾空氣移入，今天天氣較為穩定，天氣風險分析師吳聖宇表示，明天開始雲量又再次增多，明晚開始又回到濕冷的天氣。

吳聖宇指出，隨著乾空氣移入以及中層高壓脊通過，台灣附近雲量減少，因此今天(29日)清晨在竹苗一帶出現了較為明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。

今天(29日)台灣附近的東北季風將隨著北邊地面高壓出海而逐漸減弱，晚間已後風向將逐漸由東北轉向偏東風，中層則是位於高壓脊後側，轉為偏西到西南風向，由低到高風向有點順轉的暖平流趨勢，預期是天氣較為穩定的一天。

明天(30日)台灣附近底層為地面高壓迴流帶來的偏東到東南風，隨高度向上逐漸轉為東南、偏南到西南、偏西風，仍呈現順轉的暖平流型式，華南上空則是逐漸有南支短波槽建立，槽前陸續將有華南雲系發展，並且向東移出經過台灣附近，不過大多是中高層的雲系，因此預報上還沒有明顯的降雨現象，只是明天(30日)在中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些。溫度方面仍較溫暖，北部、東北部白天高溫仍有20-22度，中部及花東地區高溫21-24度，南部高溫有24-27度。

明晚到周六(31日)清晨，隨著華南的南支短波槽東移，在台灣東北部海面將逐漸有低壓波動發展，並且建立地面鋒面系統，預期鋒面很快就會在周六(31日)下午到晚間經過台灣上空繼續東移，底層東北季風在鋒面通過後隨即增強，同時南支短波槽也將緊跟鋒面之後在周六晚間到周日(01日)清晨之間經過台灣附近或以北區域往東移動，因此週六這一天將會是天氣有比較明顯轉變的一天。

預估苗栗以北到大台北、宜蘭一帶可能從周六上午就會逐漸開始有短暫陣雨出現機會，下午到晚間降雨的情況轉趨明顯，尤其北部、東北部山區可能有局部較多的累積雨量，同時周六下午到晚間降雨的區域也會逐漸擴大到中部、花東地區，陸續會轉為有短暫陣雨的天氣，南部地區受影響程度仍較小，雲量會增多，山區有局部短暫陣雨，平地部分大致維持多雲到陰天氣。

周日(01日)白天短波槽繼續向東移動離開，底層東北季風持續較強，同時廣東、福建一帶仍有中層水氣伴隨雲雨帶東移經過台灣上空的機會，中部以北、東半部以及南部山區持續有短暫陣雨，南部平地為多雲到陰的天氣。

甚至到周一(02日)白天，預報看起來都還有中層水氣自華南東移經過台灣上空，可能要等到下週一晚間之後水氣才會逐漸減少，轉為較乾的空氣移入，而且下週一這天底層的東北季風仍強，因此預期下週一白天在中部以北、東半部仍是有短暫陣雨的天氣，晚間起降雨會縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部一帶。

下周二(03日)白天底層東北季風才有逐漸減弱的趨勢，晚間以後風向轉為偏東風，中層則是有較乾的空氣進來，因此天氣會變得比較穩定一些，只剩下東北部、東部還有些局部短暫陣雨，大台北地區轉為多雲，西半部則是多雲到晴的天氣。

值得注意的是，在這一波華南雲雨帶水氣經過的期間，在週日到下周一(01-02日)之間700hpa(3000公尺高度)的0度等溫線也將會較為往南壓來到北台灣附近，可以留意中層低溫跟水氣配合的情況，不排除中北部高山地區可能又會有局部冰霰或降雪出現的機會。

周末開始到下周一的這波冷空氣雖然目前預報還是東北季風等級，不過仍可能會造成局部低溫的現象，而且水氣較多、偏向濕冷型態，降雨會延伸到中部地區，中北部高山有可能出現局部冰霰或降雪，預期仍會是變化感受較明顯的一次過程，要等到下周二才會回溫、天氣好轉，因此仍要提醒大家特別注意。