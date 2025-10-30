把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看29度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。
氣象署指出，今日華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部、東部地區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區亦有零星短暫陣雨。晚上東北季風再度增強，北部及東北部仍有機會下雨。
溫度方面，由於東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31至32度，各地早晚仍偏涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，請民眾注意保暖。離島天氣：澎湖多雲時晴，24至26度；金門多雲，22至27度；馬祖陰短暫雨，21至22度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」撰文指出，根據最新模式模擬顯示，明天起將有下一波東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，水氣不多，不過北台灣低溫仍會降至19度左右，且明日起北部及東北部轉有局部短暫陣雨，週六至下週一基隆北海岸及宜花地區偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二東北季風減弱，不過水氣增多、降雨範圍略擴大，雨勢稍增強；下週三、四另一波東北季風在影響，無明顯冷空氣。
至於是否還有颱風生成可能性？吳德榮說明，根據歐洲模式（ECMWF）及其AI模式下周三20時模擬顯示，雖然即將進入11月，不過西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬下週三在菲律賓東方海面，AI模式模擬則在菲律賓中部，顯示仍有不確定性，應持續觀察。
