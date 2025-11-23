把握今天好天氣！明晚東北季風增強 週三最涼下探14度
〔記者蔡昀容／台北報導〕把握今天各地舒適溫暖好天氣！中央氣象署預報，明天週一晚間東北季風增強並影響至週五，北台灣天氣轉涼，中南部日夜溫差大，週三清晨最涼，中部以北及東北部降到14至16度，其他地區約17、18度。
今天東北季風減弱，北部及東北部溫度回升。預報員張承傳表示，西半部、東南部白天約27至29度，宜花25至26度，各地舒適溫暖，大部分是多雲到晴，東半部、恆春半島、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。
張承傳指出，未來1週以東北季風影響天氣型態為主，菲律賓東方海面低氣壓雖有發展趨勢，不過路徑偏西往南海，對台影響機率小。
週一迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區局部短暫雨，花東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。週一晚間東北季風增強，桃竹苗出現局部性降雨。
受東北季風影響，週二東半部局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴；週三至週五迎風面水氣增加，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，新竹以南多雲到晴。週六東北季風減弱、水氣減少，各地多雲到晴，東半部、恆春半島零星降雨。
溫度方面，張承傳表示，週一白天舒適溫暖，白天約26至28度。週二至週五，北部、東北部轉涼，白天約21、22度，早晚約16、17度；中南部氣溫略降，白天約26至28度，早晚約16、17度；東部白天約23至25度，早晚約17、18度。週六氣溫回升。
張承傳提醒，週三清晨最冷，中部有機會降到14度，中部以北、東北部約落在14至16度，其他地區17、18度。另外，今晚明晨中南部地區有局部霧，請民眾行車留意；今天台東、恆春半島沿海，以及週二晚間至週四東半部、恆春半島留意長浪。
