把握今天好天氣！明起東北季風南下 聖誕節冷氣團來襲全台又濕又冷

明日起東北季風增強，溫度再度下降，聖誕節再有冷空氣，且強度可能達大陸冷氣團等級，部分地區將又濕又冷。資料照，李政龍攝



今日（12/23）清晨輻射冷卻作用較強，最低溫在新竹關西，僅11.8度，不過隨著東北季風減弱，白天氣溫回升，各地大致多雲到晴。白天中南部高溫甚至可達27、28度。不過明日（12/24）起東北季風再次增強，北部、東北部氣溫驟降，聖誕節當天更冷空氣南下，氣象專家林得恩預估，這波冷空氣強度將挑戰大陸冷氣團等級，低溫恐下探10度以下，且這波將又濕又冷。

縣市預報。氣象署提供

氣象署指出，今日東北季風減弱，全台氣溫明顯回升，各地多為多雲到晴，白天可見陽光。不過受風向轉為偏東影響，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦可能出現零星降雨，不過整體雨勢隨白天進行，將逐漸趨於零星。

廣告 廣告

溫度方面，今日早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東約18至20度。白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部可達27至28度，體感較為溫暖，不過新竹以南日夜溫差偏大，提醒民眾早晚外出留意保暖。離島天氣：澎湖陣時多雲，20至22度；金門晴時多雲，16至22度；馬祖多雲，15至18度。

縣市預報。氣象署提供

氣象專家林得恩今日在「林老師氣象站」粉專撰文指出，明日受東北季風影響，北部及東北部氣溫將開始下降，週四、週五（12/25、26）更強冷空氣南下，預估強度將挑戰大陸冷氣團等級，中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，其他地區早晚氣溫亦涼。

林得恩接著指出，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較為持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，中南部山區有零星短暫雨，其他地區則維持多雲天氣，「目前不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷！」

氣象專家林得恩指出，下波冷空氣將挑戰大陸冷氣團等級，聖誕節天氣恐又濕又冷。翻攝自臉書林老師氣象站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「洩天機教室」專欄撰文指出，明日起冷空氣逐漸南下，氣溫開始下降。週四至週六（12/27）冷空氣籠罩，全台都會受到影響，北部及東半部有局部降雨，北台灣天氣濕冷，提醒民眾適時增添衣物。

吳德榮表示，由於模式略為調強，本島平地最低溫預計可能下探至10度左右，台北測站低溫有機會觸及14.4度，成為入冬第二波「大陸冷氣團」。此外，週四至週六零度線高度降至3千公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等高山若水氣條件配合，不排除出現零星飄雪的可能。

更多太報報導

不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事

台大父女檔醫師為北捷傷者搶命 醫界致敬：在人最脆弱時站他身旁

剴剴案辯論！合議庭「這原因」阻檢方秀照片 旁聽民眾飆淚：來投票表決啊