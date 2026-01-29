把握今好天氣！明午後變天「冷氣團級」濕冷探13度

今天（30日）全台天氣溫暖舒適。（示意圖／Pixabay）





今天（30日）全台天氣溫暖舒適，各地大致為多雲偶見陽光，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。不過好天氣僅維持到明天白天。

氣象署指出，明天（31日）下半天起鋒面通過且冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團等級，北台灣將轉為濕冷天氣，低溫恐下探13度，預計要到下週二白天氣溫才會回升。

今多雲溫暖 早晚溫差大

氣象署表示，今天環境吹偏東風，各地雲量雖較昨天增加，但白天仍可感受到溫暖，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨機率。

廣告 廣告

氣溫方面，北部及東半部高溫約21至23度，中南部可達26至27度；不過早晚仍偏涼，中部以北及宜花低溫約14至16度，南部及台東為17至19度，民眾早出晚歸仍需注意保暖。

明午後變天 周日北台濕冷

天氣轉折點將出現在周六（31日）下半天。明天白天雖然仍舊溫暖，但下半天至晚間隨著鋒面通過及冷空氣南下，北部及宜蘭天氣將明顯轉涼。降雨範圍也會擴大，花東及恆春半島白天就有局部短暫雨，中部以北及宜蘭則在下半天轉為有雨天氣。

這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，影響最劇烈的時間點在周六晚間至周日（2月1日）。屆時中部以北、東半部及恆春半島降雨機率偏高，其中北台灣因降雨持續，整天都會呈現濕冷狀態。

氣溫方面，周六至周日中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，南部及花東約16至18度；離島的金門低溫12度，馬祖更只有10度。

下周二回暖 水氣逐漸減少

這波冷空氣將持續影響至下周二（2月3日）清晨，期間北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚也偏涼。周一北部、宜花及中部山區仍有局部短暫雨；直到周二白天起冷空氣減弱，氣溫才會逐漸回升。

更多東森新聞報導

「零下10度線」壓境台灣？粉專曝預測：這天平地0度

威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

LINE要付費了？訂閱制2026上半年上線 5功能一次看

