把握今日好天氣 下波冷氣團明殺到急凍5天

強烈大陸冷氣團今（4）日稍減弱，但受輻射冷卻效應影響，清晨各地氣溫仍偏低，新北、桃竹苗等8縣市局部空曠地區有機會出現10度以下低溫。中央氣象署提醒，下週一（5日）起，又將有另一波強烈大陸冷氣團南下，屆時北部與東半部將轉為濕冷天氣。

今日白天隨著冷氣團減弱，氣溫將明顯回升。預測中部以北及東半部高溫約21至23度，南部可達24度。然而，早晚受到輻射冷卻影響，溫差相當顯著。在低溫預測方面，中部以北及東北部約10至12度，南部及花東約14至16度。氣象署特別示警，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等地的局部空曠地區及近山區平地，有10度以下氣溫發生的機率。

離島部分，澎湖、金門、馬祖均為晴時多雲，氣溫分別為：澎湖16至19度、金門11至18度、馬祖9至14度。

週一變天轉濕冷

下週一、二（5、6日）將迎來另一波「強烈大陸冷氣團」，各地氣溫將再度下降。屆時天氣型態轉變，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗5日亦有零星雨勢，其他地區則維持多雲到晴。此外，其低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度。

回溫仍留意輻射冷卻

下週三、四（7、8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。預計至下週五、六（9、10日）冷氣團才稍減弱，但受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大。