把握今日好天氣！北部高溫30度晚起轉涼 明驟降19度低溫

今日氣溫回升。（圖／黃威彬攝）

氣象署指出，今（30）日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部、東部地區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。

今晚至明（31）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」減弱，天氣好轉、西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。

各地區氣溫為：北部20至30度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。

最新模式模擬顯示，明日起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一（1至3日）北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二（4日）「東北季風」減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強。下週三、四（5、6日）起另一波「東北季風」再影響，無明顯冷空氣。

另一方面，最新歐洲模式及其AI模式下週三（5日）20時模擬顯示，雖然已進入12月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面， AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其「不確定性」，需要再觀察。

