把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝

生活中心／黃依婷報導

明日東北季來襲，下午至夜晚雨勢較強。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，北台灣的朋友注意了，把握週日最後暖陽，因為週一東北季風再度增強，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東、南澳將有一波大雨，尤其下午至夜晚雨勢較強，北台灣也有下雨機會。

廣告 廣告

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，這波東北季風帶來較多涼冷空氣，各地夜晨有機會出現15到17度低溫，北台灣因為下雨關係，全天感受濕冷，西部地區白天出太陽，日夜溫差較大，要多留意天氣及溫度變化。

根據中央氣象署資料顯示，下週一、下週二基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，週三北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

蘇澳煙波停車場30車滅頂！作家嘆「盡力了」：被困在車裡更危險

同志找代孕「生4寶」狂喊無經驗！她氣罵可惡：希望社會局關切

首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光

登記入帳卻沒領到1萬！他一看「驚覺1選項填錯」 全場愣了：看存摺最準

