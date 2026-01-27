把握侯友宜石門三芝座談會 陳家琪爭取錫板活動中心多項建設

248260127a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府日前舉辦石門、三芝行動治理座談會。針對錫板里急劇增加的居住與長照需求，市議員陳家琪於會中要求市府採取「行政並行」策略，即刻啟動錫板活動中心的可行性評估與地目規劃，縮短等待期，讓公共服務不因程序而中斷。市長侯友宜於現場承諾，將針對地方其他功能需求一併盤點納入規劃。

在後厝漁港活化方面，陳家琪指出，三芝海路潛力巨大，但硬體必須先到位，提議農業局評估設置「浮動碼頭」解決潮汐限制，讓淡水航班穩定停靠，透過海陸串聯帶進觀光收益。針對三芝老舊街區活化，陳家琪督促工務局主動協助結構安全鑑定，並協商清理閒置國有地改建口袋公園，強調安全沒有灰色地帶，行政單位應成為居民最堅實的後盾。

石門區擁有北台灣最大的永續農業復育基地，陳家琪主張市府應整合海陸接駁資源，推廣由區公所與山海嶼田永續發展協會共同投入的生態慢遊。她支持在地青農、老農攜手復育「稻花魚」與「瀕危蓴菜」的卓越成果，並呼籲整合「藍色公路」海路節點與新巴士資源共享機制，透過低碳接駁系統導引遊客進入山區深度走訪水梯田，緩解農路交通壓力，讓石門轉型深度旅遊重鎮。

對於基礎建設效率，陳家琪指出老梅路面重鋪、公園體健設施已由公所完成先期規劃，希望市府相關局處優先核定經費，減少流程損耗，強調早一天完工就是對用路安全多一分保障。她堅持看見痛點、解決問題，盯緊每一筆預算與每一道流程，務必讓三芝與石門的發展成果讓民眾看得見、用得到，並創造安全的共榮生活圈，展現石門地景最真實的韌性與美感。

陳家琪表示，保護極北綠石槽需要共同守護，這是石門珍貴的生態資產，誠摯呼籲遊客「愛它，就請不要踩踏它」，在欣賞美景的同時，將脆弱的綠色地衣完整留給自然。

照片來源：新北市議員陳家琪臉書翻攝

