把握倒數接種抽好禮 新北衛生局籲長者護健康

▲「左流右新」把握倒數接種籲長者護健康抽好禮。（示意圖：新北衛生局提供）

為提升長者免疫防護力，新北市衛生局推出「接種流感尬新冠新北長者好禮抽」活動進入尾聲，截至今年十二月三十一日止。目前已抽出四百四十位幸運長者獲得千元禮券，期末最大獎於明（一一五）年一月七日抽獎，獎項包含 iPhone17 Pro Max、ASUS 16吋顯卡筆電及按摩椅等多項好禮，總價值超過五萬元。

衛生局表示，近期冷氣團接連報到，加上年末聚會頻繁及出國旅遊人潮增加，呼吸道傳染病傳播風險明顯升高。長者因免疫力隨年齡下降，感染流感或新冠後較容易發展為重症，可能引發嚴重肺炎或敗血症，甚至需住院或進入加護病房治療。接種疫苗可有效降低重症與併發症風險，相關研究顯示，同時接種流感與新冠疫苗是安全的，還能減少就醫次數、提升接種便利性。

衛生局提醒長者及高風險族群落實「左流右新」儘速前往新北各衛生所、合約醫療院所及社區接種站完成接種，相關接種地點與資訊可至新北市政府衛生局網站「新北市流感疫苗及 COVID-19 疫苗接種地點資訊查詢」專區查詢。