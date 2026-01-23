把握假日好天氣！白天回暖早晚溫差大 北部「這天」再轉涼

受偏東風影響，週末普遍為多雲到晴，僅東部及迎風面地區有零星降雨。今（24）日白天氣溫回升，但日夜溫差明顯，民眾仍須留意保暖。根據氣象粉專《天氣風險WeatherRisk》預報，下週二起（27日）受東北季風影響，迎風面北部及東部降雨機率較高，北台灣白天高溫可能降至16、17度。

週末回暖明顯 僅東部零星降雨

週末兩天持續受到偏東風影響，除東部地區偶有零星降雨，其餘地區大致為多雲到晴的穩定天氣。今天清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，不過白天氣溫回升，苗栗以北、宜蘭、花蓮高溫約18至23度，中部及台東達20至24度，南部則是22至24度。

週日各地溫度再上升，北部及東半部高溫可達20至23度，中南部及台東則是21至26度。

下週二東北季風增強 北台灣明顯降溫

下週一（26日）白天各地天氣大致穩定，不過晚間起隨著東北季風逐漸南下，北部及東北部迎風面地區降雨機率提高。

下週二至週三（27至28日）受東北季風影響，北部及東部降雨機率提高，北台灣白天高溫恐降至16度，中南部天氣影響較小，仍維持多雲到晴。直到下週四（29日），東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣可望轉為穩定。