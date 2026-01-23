把握假日好天氣！「這1天」低溫恐下探剩9度

生活中心／張予柔報導



氣象局預報，週末至下週一（25、26），全台白天氣溫將逐漸回升、雨勢也會減少，部分地區甚至可迎來溫暖好天氣，中南部高溫可達26至27度。氣象局提醒民眾把握晴朗時光出遊，但北部、東半部及迎風面仍可能出現局部短暫降雨，外出仍需攜帶雨具。











週末白天回溫明顯，中南部高溫可達27度，但早晚仍偏涼。（圖／翻攝自氣象署）





週末白天回溫 明顯升高中南部可達27度

氣象局預報員鄭傑仁指出，強烈大陸冷氣團自週六（24）起開始減弱，但輻射冷卻影響仍在，部分地區清晨低溫仍偏低，新竹、苗栗、南投及金門約10度，西半部及宜蘭11至15度，花東則維持16至17度。白天受太陽加熱影響，北部、東半部氣溫可升至18至23度，大台北及西半部山區則有零星短暫雨。週日（25）白天北部、東半部及澎湖、金門氣溫約20至24度，中南部則可達25度；下週一（26）中南部及宜蘭氣溫更可升至26至27度，但夜晚仍偏涼，低溫約16度左右。

東北季風將報到！北東降溫同時局部短暫雨，全台白天回暖但仍要注意早晚寒意。（圖／翻攝自氣象署）

東北季風報到！北東降溫、局部降雨注意保暖

東北季風或大陸冷氣團下週二（27）起，可能再度南下，配合鋒面帶來水氣，北部及宜蘭高溫將下降至17至20度，低溫僅13至15度，馬祖清晨甚至可能降到9度。降雨方面，北部、東北部、中部及東南部都有局部短暫雨，南部地區氣溫變化不大，白天仍可達26至27度。到了下週四（29）起，季風減弱，全台白天氣溫回升，降雨緩和，多數地區可望維持多雲到晴的天氣，但夜間及清晨仍偏冷。氣象局也提醒，1月31日至2月6日期間，可能有北方冷高壓增強的趨勢，但預報的日期較遠、不確定性大，實際狀況須留意後續最新資訊。

