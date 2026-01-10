把握冬天暖陽！周末回暖飆破20度 留意8級強風、日夜溫差大

強冷空氣暫時退場！今（11）天白天以前各地大多為多雲到晴，但受到輻射冷卻影響，清晨寒冷，全台6縣市最低溫仍低於10度，白天開始，北部、宜花高溫可達20度，其他地區22至24度，好好享受冬日暖陽，不過中央氣象署表示，今晚又有大陸冷氣團南下，北部再偏冷、日夜溫差大。

氣象署指出，今天中部以北及宜蘭低溫普遍為9至11度，其他地區在12至15度；白天氣溫回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約19、20度，其他地區22至24度，而到了晚上至明天，大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及宜蘭低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右；離島天氣，澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，10至17度，馬祖晴時多雲，9至12度。

1/11全台天氣預報。圖／台視新聞

降雨方面，今晚至明晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

要注意的是，東北風偏強，臺南以北、台東、屏東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動要注意安全。

台南以北、屏東、台東留意強風。圖／台視新聞

氣象專家林得恩提到，明天白天開始，大陸冷氣團就會開始減弱，強冷空氣團降為東北季風等級，天氣也會逐漸回溫，除了金門、馬祖外，台灣各地白天高溫都有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度；不過，夜晚至清晨仍因輻射冷卻緣故，氣溫較涼冷；他更透露，由於環境水氣減少，降雨區域縮減，台灣各地大多為多雲到晴天氣，「好好享受冬日陽光，本週最為幸福」！





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，11日大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

