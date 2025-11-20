把握加薩停火 WHO擬為逾4萬孩童接種疫苗

世界衛生組織(WHO)19日表示，計劃利用近來的加薩停火之際，為超過4萬名兒童接種疫苗來對抗多種疾病。

由世衛組織、聯合國兒童基金會(UNICEF)、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)、以及在哈瑪斯(Hamas)控制下的加薩衛生部共同合作的疫苗接種計畫，在11月9日啟動的第一階段8天期間，已經為超過1萬名3歲以下幼童施打疫苗。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，第一階段的疫苗接種計畫已延長到22日，希望能夠保護兒童免於遭受麻疹、腮腺炎、德國麻疹、白喉、破傷風、百日咳、B型肝炎、結核病、小兒麻痺、輪狀病毒和肺炎侵害。

至於第二和第三階段則計劃在12月和明年1月進行。

譚德塞表示，看到停火持續維持令他受到鼓舞，因為這將讓世衛及其夥伴加強在加薩各地的基礎健康服務，並支持對被摧毀的衛生系統進行必要的重整裝備與重建。

聯合國安理會17日表決支持美國總統川普(Donald Trump)的計畫，這項計畫促成了以色列與哈瑪斯10月10日在加薩走廊(Gaza Strip)停火的協議。

加薩停火以來已爆發數場衝突。自從哈瑪斯在2023年10月7日對以色列發動血腥攻擊、引發這場敵對行動的2年多來，這處巴勒斯坦領土已經飽受戰火蹂躪。

法新社彙整的官方數據指出，哈瑪斯的突襲導致以色列這邊有1,221人死亡，他們大多是平民。

根據加薩衛生部門表示，以色列的軍事報復行動造成超過6萬9,500名巴勒斯坦人喪命，逾半死者是婦女與未成年人。聯合國認為這項數字可靠。