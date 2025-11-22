把握週末好天氣！下週「斷崖式降溫」驟降10度 北部、東北先濕後乾

隨著東北季風減弱、雲量變少，今（23）天日夜溫差明顯，清晨最低溫落在新竹縣13.1度，白天開始氣溫回升，北部可望到25至27度、中南部和台東地區更是上看30度；不過要趕緊把握週末好天氣，氣象專家林得恩提醒，下週「斷崖式降溫」，週二（25）晚新一波東北季風南下，低溫下探15度，「體感降溫明顯」！

中央氣象署指出，今天早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖，離島方面，澎湖晴時多雲21至23度；金門晴時多雲17至24度；馬祖晴時多雲15至20度。

11/23全台天氣預測。圖／中央氣象署

降雨方面，因水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨；彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，其中在東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海易有長浪發生；今晚至明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

林得恩提到，今天台灣環境轉乾、東北季風減弱，是接下來一週天氣最穩定的一天，然而好天氣持續不久，週二晚開始新一波東北季風南下，北部、東北部地區「先濕冷、後乾冷」，低溫預測下探至15、16度，中部和花蓮地區也僅17、18度，南部則是20度上下。





氣象專家吳德榮更提醒，下週東北季風三波影響，週二、週四、週五到週六，平均每兩天就會影響氣溫、降雨，且清晨輻射低溫讓日夜溫差大，提醒民眾要留意頻繁的天氣變化。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，23日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

