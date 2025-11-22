把握週末好天氣！下週「斷崖式降溫」驟降10度 北部、東北先濕後乾
隨著東北季風減弱、雲量變少，今（23）天日夜溫差明顯，清晨最低溫落在新竹縣13.1度，白天開始氣溫回升，北部可望到25至27度、中南部和台東地區更是上看30度；不過要趕緊把握週末好天氣，氣象專家林得恩提醒，下週「斷崖式降溫」，週二（25）晚新一波東北季風南下，低溫下探15度，「體感降溫明顯」！
中央氣象署指出，今天早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖，離島方面，澎湖晴時多雲21至23度；金門晴時多雲17至24度；馬祖晴時多雲15至20度。
11/23全台天氣預測。圖／中央氣象署
降雨方面，因水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨；彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，其中在東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海易有長浪發生；今晚至明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
林得恩提到，今天台灣環境轉乾、東北季風減弱，是接下來一週天氣最穩定的一天，然而好天氣持續不久，週二晚開始新一波東北季風南下，北部、東北部地區「先濕冷、後乾冷」，低溫預測下探至15、16度，中部和花蓮地區也僅17、18度，南部則是20度上下。
氣象專家吳德榮更提醒，下週東北季風三波影響，週二、週四、週五到週六，平均每兩天就會影響氣溫、降雨，且清晨輻射低溫讓日夜溫差大，提醒民眾要留意頻繁的天氣變化。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，23日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
【參考資料】
氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/
環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/
責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度
週末回暖飆30度！今小雪「冬天要來了」 下週二變天驟降溫
其他人也在看
把握週日好天氣「高溫飆30度」！週一入夜東北季風增強 北部轉濕冷
即時中心／梁博超報導東北季風今（23）日減弱，中央氣象署指出，清晨早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度；白天溫度回升，相較於昨日更加溫暖。水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。不過週一（24日）傍晚起東北季風增強，天氣又將轉涼。民視 ・ 1 天前
明天天氣白天回暖 下周一入夜北部轉溼涼、下周二中部以北低溫探14℃
中央氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴，北部高溫可達攝氏27度，中南部更上看30度。下周一（24日）晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計下周二（25日）晚間至周三（26日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
北台灣冬衣濕冷！ 摺疊烘衣機夯 效能有限
北台灣冬衣濕冷！ 摺疊烘衣機夯 效能有限EBC東森新聞 ・ 12 小時前
今晨低溫12.9度！東北季風又來了 白天晴朗微熱北台晚起濕涼
中央氣象署表示今天（24日）迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚起東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨；溫度方面，白天仍舒適溫中廣新聞網 ・ 2 小時前
下波強冷空氣「這天」報到！降雨熱區曝光
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，本波冷高壓今日起將逐漸減弱並東移出海，不過下一波較強冷空氣將在下週二（25日）晚間起至下週五（28日）影響台灣。另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，下週二會有新一波東北季風南下，降溫幅度近10度，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度
今（23）日因東北季風減弱，全台天氣以多雲到晴為主，白天高溫普遍27至29度，西半部局部地區中午甚至達30度以上。不過，中央氣象署表示，下週受北部大陸冷高壓帶來的東北季風影響，全台氣溫將明顯下降，週三台視新聞網 ・ 14 小時前
天氣》下周一傍晚起降溫！低溫下探14度 2地區濕答答
明（23）日東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會更低一些；降雨方面僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。氣象署表示，下周一（24日）傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，下周二（25日）到下周五（28日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，台灣各地低溫下探14度中時新聞網 ・ 1 天前
把握最後好天氣！今晚東北季風增強 北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」
今（24日）各地區早晚稍涼，日夜溫差大，白天高溫有望上探29度，但晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐僅15度。鏡週刊Mirror Media ・ 34 分鐘前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 天前
東北季風減弱 全台大回暖 今最高上看30度
交通部中央氣象署指出，今天(23日)東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約攝氏16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖；水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。 離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，15至20度。 風浪方面，彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，其中在東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請多加留意。 今晚至明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。 根據環境部空氣品質預報資訊顯示：23日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒中央廣播電台 ・ 1 天前
感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 22 小時前
暫時停權處分可望撤銷 避免應曉薇脫黨參選瓜分藍營票源
國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，但同黨涉入台智光案一審被判刑的議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發雙標爭議，據黨內評估，應曉薇案已經交付中央考紀會重新審理，待近期召開考紀委員會議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨自由時報 ・ 1 天前
把握好天氣！本週「斷崖式降溫」急凍10度 最低溫是這天
把握今天好天氣！今日（11/23）東北季風減弱、雲量變少，日夜溫差明顯，清晨最低溫落在新竹縣13.1度，白天氣溫開始回升，北部有望達25至27度，中南部和台東地區更上看30度。不過氣象專家提醒，下週將出現「斷崖式降溫」，週二（11/25）晚間新一波東北季風南下，低溫將下探15度，體感降溫相當明顯。太報 ・ 23 小時前
隨租隨還好處多 收費制待整合
共享機車近年在台灣快速竄起，外界普遍認為是短程通勤最佳利器，但有不少民眾抱怨共享機車安全帽發臭、車況不佳、密度太低或收費機制不一，降低使用意願，使業者永續經營成為一大考驗。學者認為，營運管理上，各業者行之有年不斷優化，但收費機制則需整合。中時新聞網 ・ 1 天前
應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
即時中心／徐子為報導國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。民視 ・ 1 天前
東北季風減弱、雲量少 鄭明典一張圖示警：留意日夜溫差
[Newtalk新聞] 今（23）日東北季風減弱，全台各地高溫可回升近 30 度，但低溫都不到 20 度，對此，前中央氣象局長鄭明典提醒，東北季風減弱加上雲量少，今天應該會是「日夜溫差大」的一天。 氣象署指出，今天東北季風減弱，氣溫明顯回升，北部及東北部回升幅度較大，西半部及東南部 27—29 度，宜花地區 25—26 度，白天舒適溫暖，各地多雲到晴，僅東半部、恆春、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨；另外，根據氣象署的統計，今日清晨除了澎湖以外，各縣市低溫都不到 20 度。 對此，鄭明典也在臉書上 po 今日的溫度預報圖指出，「本來秋季應該可以常看到日夜溫差大的預報提醒，但是今年用的很少，今天東北季風減弱加上雲量少，應該會是日夜溫差大的一天。」從圖中的資訊來看，全台各地氣溫約 16 度到 29 度，溫差超過 10 度。查看原文更多Newtalk新聞報導把握今回暖！專家示警：週二晚起北台恐「斷崖式降溫」下探15度週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度新頭殼 ・ 18 小時前
下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師薛皓天今（23）日在臉書推測，下週將受多波東北季風影響，天氣變化劇烈，尤其西半部日夜溫差恐達10至13度。週一北部午後轉為多雲短暫雨；週二、三北東天氣依舊濕涼，苗栗、花蓮以北降溫明顯，局部有短暫雨。週二深夜西半部空曠地區低溫可能下探12至15度。週四另一波東北季風增強，加上南海颱風外圍水氣，北部、東部及東南部將轉為多雲到陰有短暫陣雨；週五水氣仍偏多。民視 ・ 19 小時前
新北選戰李四川來勢洶洶 黃國昌：選舉不用你死我活
為台北市副市長李四川參選新北市長解套的《地方制度法》修正案昨三讀通過。面對李四川選新北來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌今天（22日）受訪時說，選舉時彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，自己也希望有機會可以向川伯請益。至於民調大幅落後其他人選，黃國昌表示，各種民調他都會虛心接受作為參考，他也會繼續努力，爭取更多選民支持。鏡報 ・ 1 天前
把握今天好天氣！明晚東北季風增強 週三最涼下探14度
把握今天各地舒適溫暖好天氣！中央氣象署預報，明天週一晚間東北季風增強並影響至週五，北台灣天氣轉涼，中南部日夜溫差大，週三清晨最涼，中部以北及東北部降到14至16度，其他地區約17、18度。今天東北季風減弱，北部及東北部溫度回升。預報員張承傳表示，西半部、東南部白天約27至29度，宜花25至26度，各自由時報 ・ 20 小時前
77歲秦祥林滿頭白髮現身大巨蛋 帥帶老婆曹昌莉挺「民歌大團圓」
74位民歌手今（11╱22）在「臺北大巨蛋 民歌大團圓」以122首金曲接力打造7小時不斷電時光機，70年代華語影壇天王秦祥林特地與老婆曹昌莉從洛杉磯返台力挺，77歲的他雖已滿頭白髮，但仍帥氣依舊，他神采奕奕揮手打招呼：「大家好。」還興奮地舉起雙手大拇指比讚。太報 ・ 1 天前